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У голливудской звезды диагностировали такую же болезнь, как у Брюса Уиллиса

22 февраля 2024 21:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
У голливудской звезды диагностировали такую же болезнь, как у Брюса Уиллиса
Телеведущая Венди Уильямс. Фото: WireImage
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Американская телеведущая Венди Уильямс заболела лобно-височной деменцией и афазией. Такой же болезнью страдает и известный актер Брюс Уиллис.

Об этом пишет Page Six.

У Венди Уильямс диагностировали деменцию

Команда американской 59-летней ведущей Венди Уильямс сообщила, что врачи диагностировали у нее лобно-височную деменцию и афазию.

Звезда прошла несколько тестов после того, как заметила проблемы с памятью и начала забывать слова.

Лобно-височная деменция — это группа расстройств, которые возникают, когда нервные клетки в лобной и височной части мозга теряются. Эта болезнь может влиять на поведение, личность, язык и движение.

Телеведущая Венди Уильямс. Фото: WireImage
Телеведущая Венди Уильямс. Фото: WireImage

"Решение поделиться этой новостью было трудным и было принято после тщательного обсуждения не только для того, чтобы выразить понимание и сочувствие Венди, но и чтобы повысить осведомленность об афазии и лобно-височной деменции и поддержать тысячи других, которые сталкиваются с этим", — сообщила команда звезды.

Венди Уильямс сейчас находится в больнице, название которой не разглашается.

Брюс Уиллис тоже страдает от деменции

В марте 2023 семья Брюса объявила, что у него диагностировали лобно-височную деменцию.

"Я чувствую, что в первую-три минуты он узнает, кто я. Он не совсем разговорчив; он был страстным читателем - он не хотел, чтобы кто-то об этом знал — и сейчас он не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, но он все еще Брюс. Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, и ты благодарен, что он там, но радость жизни исчезла", — тогда рассказывал друг и коллега актера Гленн Гордон.

Сейчас Брюс занимается его женой Эммой Хеминг. Иногда в сети появляются фотографии актера. Он чувствует себя нехорошо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oggi (@oggisettimanale)

Ранее жена Уиллиса показала архивное фото со своим больным любимым.

Также дочь актера рассказала об их отношениях.

болезнь
Брюс Уиллис
Голливуд
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зарубежные звезды
деменция

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