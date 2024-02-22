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У голлівудської зірки діагностували таку ж хворобу, як у Брюса Вілліса

22 лютого 2024 21:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
У голлівудської зірки діагностували таку ж хворобу, як у Брюса Вілліса
Телеведуча Венді Вільямс. Фото: WireImage
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Американська телеведуча Венді Вільямс захворіла на лобно-скроневу деменцію та афазію. На цей недуг страждає і відомий актор Брюс Вілліс.

Про це пише Page Six.

У Венді Вільямс діагностували деменцію

Команда американської 59-річної ведучої Венді Вільямс повідомила, що лікарі діагностували у неї лобно-скроневу деменцію та афазію.

Зірка пройшла кілька тестів після того, як помітила в себе проблеми з пам'яттю та почала забувати слова. 

Лобно-скронева деменція — це група розладів, які виникають, коли нервові клітини в лобовій і скроневій частках мозку втрачаються. Цей недуг може впливати на поведінку, особистість, мову та рух.

Телеведуча Венді Вільямс. Фото: WireImage
Телеведуча Венді Вільямс. Фото: WireImage

"Рішення поділитися цією новиною було важким і було прийнято після ретельного обмірковування не лише для того, щоб висловити розуміння та співчуття Венді, але й щоб підвищити обізнаність про афазію та лобно-скроневу деменцію та підтримати тисячі інших, які зіштовхуються з цим", — йдеться у повідомленні від команди зірки.

Венді Вільямс зараз знаходиться у лікарні, назву якої не розголошують.

Брюс Вілліс теж страждає від деменції

У березні 2023 року родина Брюса оголосила, що у нього діагностували лобно-скроневу деменцію. 

"Я відчуваю, що в першу-три хвилини він дізнається, хто я. Він не зовсім говіркий; він був палким читачем — він не хотів, щоб хтось про це знав — і зараз він не читає. Усі ці мовні навички йому більше недоступні, але він усе ще Брюс. Коли ти з ним, ти знаєш, що він Брюс, і ти вдячний, що він там, але радість життя зникла", — сказав друг і колега актора Гленн Гордон.

Зараз Брюсом опікується його дружина Емма Гемінг. Час від часу у мережі з'являються світлини актора. Він почуває себе недобре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раніше дружина Вілліса показала архівне фото зі своїм хворим коханим.

Також донька актора розповіла про їхні стосунки.

хвороба
Брюс Вілліс
Голлівуд
актори
закордонні зірки
деменція

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