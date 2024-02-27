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В Литве отменили концерт американской певицы из-за ее пророссийской одежды

27 февраля 2024 22:11
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
В Литве отменили концерт американской певицы из-за ее пророссийской одежды
Певица LP. Фото: instagram.com/iamlpofficial/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Концерт певицы LP в Литве отменили из-за ее видео с русской символикой. Девушка одела толстовку с триколором.

Об этом сообщили организаторы концерта.

Литва против пророссийских артистов

Выступление певицы LP в Литве было отменено. Причиной стало ее пропутинское видео. Недавно она выложила сториз, в котором одета в толстовку с изображением коробля, который был цвета российского триколора. Эту одежду подарили ей поклонники из страны-агрессора.

После публикации видео, в соцсетях люди активно призывали бойкировать выступления певицы и отменить ближайший концерт, который должен был состояться в Литве.

Позже артистка удалила видео и обратилась к подписчикам с новым сообщением.

"Я так горжусь и благодарна своим поклонникам во всем мире, и я знаю, что в странах Балтии много украинских беженцев, и я хотела бы, чтобы мои украинские друзья знали, как сильно я вас поддерживаю. Я всегда поддерживала и люблю вас", — сказала певица, не упомянув о предыдущем видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Попытка оправдаться не помогла и представители "Жальгирис Арены", где должен был проходить литовский концерт, заявили, что "не будут терпеть месседжей в поддержку страны-агрессора".

"Жальгирис Арена" в Каунасе имеет четкую гражданскую и ценностную позицию — мы решительно поддерживаем Украину. После подтверждения фактов вместе с организаторами мероприятия Medusa Concert, мы приняли совместное решение об отмене концерта. Этим решением мы хотим обратить внимание как LP, так и других артистов, планирующих мероприятия в Литве, что мы не будем терпеть месседжей в поддержку страны-агрессора", — заявил руководитель мероприятий.

Кто такая певица LP

Американка Лора Перголицци начала свою карьеру еще в 2001 году. Наибольшую популярность ей принесла песня "Lost on You" в 2016 году. Она неоднократно выступала в Украине, а после начала полномасштабного вторжения даже выходила на сцену с украинским флагом и одевала вышиванку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ранее Автралия запретила въезд русским звездам-путинистам.

Также Киркоров спел в Донецкой области, чтобы получить прощение Кремля.

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