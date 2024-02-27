У Литві скасували концерт американської співачки через її проросійський одяг

Співачка LP. Фото: instagram.com/iamlpofficial/

Концерт співачки LP у Литві скасували через її відео з російською символікою. Дівчина вдягла худі з триколором.

Про це повідомили організатори події.

Литва проти проросійських артистів

Виступ співачки LP у Литві скасували. Причиною стало її пропутінське відео. Нещодавно вона виклала ролик, на якому вдягнена в худі з зображенням корабля, вітрила якого були російського триколору. Цей одяг подарували їй шанувальники з країни-агресора.

Після публікації відео, у соцмережах люди активно закликали бойкувати виступи співачки і скасувати найближчий концерт, який мав би відбутися в Литві.

Пізніше артистка видалила відео і звернулася до підписників з новим повідомленням.

"Я так пишаюся і вдячна своїм шанувальникам у всьому світі, і я знаю, що в країнах Балтії багато українських біженців, і я хотіла б, щоб мої українські друзі знали, як сильно я вас підтримую. Я завжди підтримувала і люблю вас", — сказала співачка, не згадавши про попереднє відео.

Спроба виправдатися не допомога, і представники "Жальгіріс Арени", де мав відбуватись литовський концерт, заявили, що "не будуть терпіти меседжів на підтримку країни-агресора".

"Жальгіріс Арена" в Каунасі має чітку громадянську та ціннісну позицію — ми рішуче підтримуємо Україну. Після підтвердження фактів разом з організаторами заходу Medusa Concert ми ухвалили спільне рішення про скасування концерту. Цим рішенням ми хочемо звернути увагу як LP, так і інших артистів, які планують заходи в Литві, що ми не будемо терпіти меседжів на підтримку країни-агресора", — заявив керівник заходів.

Хто така співачка LP

Американка Лора Перґоліцці розпочала свою кар’єру ще у 2001 році. Найбільшу популярність їй принесла пісня "Lost on You" у 2016. Вона неодноразово виступала в Україні, а після початку повномасштабного вторгнення навіть виходила на сцену з українським прапором і вдягала вишиванку.

Раніше Автралія заборонила в'їзд російським зіркам-путіністам.

Також Кіркоров заспівав у Донецькій області, щоб отримання прощення Кремля.