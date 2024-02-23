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В сети высмеяли шокирующую татуировку жениха Меган Фокс

23 февраля 2024 13:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
В сети высмеяли шокирующую татуировку жениха Меган Фокс
Певец Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/machinegunkelly/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Фанаты раскритиковали новую татуировку Machine Gun Kelly после того, как он покрыл верхнюю часть своего тела черными чернилами. 33-летний рэпер, чье настоящее имя Колсон Бейкер, шокировал своих поклонников, когда появился с новой татуировкой.

Об этом пишет Daily Mail.

На фото, которым поделился музыкант, верхнюю часть его тела покрывают черные чернила. Также видны другие татуировки артиста. Исполнитель подписал снимок: "Только для духовных целей".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ROXX (@roxx_____)

Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/
Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/
Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/
Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/
Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/
Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/
Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/
Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/
Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/
Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/
Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/
Поклонники не оценили новую тату Machine Gun Kelly. Фото: социальные сети/

Но новый образ Келли не понравился многим его поклонникам, и один спросил: "Кто разрисовал его фломастером?"

"Это выглядит нехорошо".

"Надеюсь, это не навсегда".

"Кто-то разлил чернила?"

"Похоже на беспорядок".

"Это гораздо больше, чем я ожидал", — пишут интернет-пользователи.

Келли объяснил, почему он сделал новую татуировку в эмоциональной новой песне, где он намекнул, что пережил срыв.

Один обеспокоенный фанат написал после релиза: "Буквально самая разрывная искренняя песня, которую я слышал за долгое время".

 

Похоже, рэпер борется с давлением в своей личной жизни, связанным с отношениями с невестой Меган Фокс, с мыслями о самоубийстве и переживает смерть своего отца.

Его мастер татуировок Рокс рассказал TMZ, что рок-звезда участвовал в "духовной консультации", прежде чем погрузиться в процесс. Во время этой сессии MGK сказал, что существующие татуировки больше не резонируют с его текущим мышлением, назвав их "хаотическими". Рокс вспомнила, что MGK был ее "самым сложным клиентом, которого она когда-либо имела". Она также сказала, что процесс начался в середине декабря, когда MGK посещал ее приватную студию в Лос-Анджелесе четыре дня в неделю для тринадцати шестичасовых сеансов.

Между тем его девушка Меган Фокс расширила свою коллекцию татуировок, сделав целый рукав на левой руке. Звезда показала большое, сложное черно-серое изображение феникса, дополненное цветами, очерченными яркими красными чернилами.

Звезда "Трансформеров" продемонстрировала свой новый образ на 49-й ежегодной церемонии вручения премии People's Choice Awards.

Ранее Меган Фокс оказалась в скандальной истории, связанной с оскорблением украинок.

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