Меган Фокс невдало пожартувала про українок і нарвалася на хейт

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

кторку Меган Фокс звинуватили в "ксенофобії", коли вона намагалася захистити свій новий зовнішній вигляд, порівнявши себе на одному з фото "українською надувною лялькою". Зірка "Трансформерів" похвалилась, що "насправді" вона виглядає як "супердорога силіконова справжня лялька для інтим розваг" з Японії.

Про це стало відомо з соцмереж Фокс.

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Меган написала, що не впізнала себе на знімку з вечірки після Супербоулу. Але справа, говорить зірка, була лише в освітленні.

Акторка Меган Фокс на вечірка Супербоула. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс на вечірка Супербоула. Фото: instagram.com/meganfox/

"Виявилося, що це була лише тіньова фотографія з мобільного телефону, на якій я мала вигляд, як українська лялька, коли в реальності я мала вигляд, як одна з тих супер дорогих силіконових справжніх ляльок для інтим розваг, які можна придбати лише в Японії", — підписала допис Фокс.

Акторка Меган Фокс оборазила українок. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс оборазила українок. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс оборазила українок. Фото: instagram.com/meganfox/

Підписники розкритикували Фокс. Один користувач сказав: "Дуже нечемно з вашого боку так говорити про українських жінок".

Фокс відповіла: "Любий Боже. Це не те, що я мала на увазі, українські жінки дуже круті, тому, на мою думку, надуті ляльки також були б крутими".

Розлючений користувач соцмережі написав: "Не треба знущатися з українських жінок", в той час як інший прокоментував: "Я вважаю, що ксенофобія по відношенню до Східної Європи все ще актуальна в Голлівуді".

Хтось сказав: "У вас була одна можливість написати гарний пост про це культове фото, а ви написали ЦЕ?".

"Це тільки я, чи вона висміювала українських дівчат? Все одно це трохи недоречне порівняння".

"Україну знищують у війні. Будь ласка, чи можемо ми просто зосередитися на цьому? Можливо, підвищити обізнаність про це".

"Це нечутливо через ситуацію в країні, крім того, широко відомо, що сексуальні злочини є звичайними військовими злочинами, що робить жарт недоречним. Для всього є час і місце, але це не те".

"Я не думаю, що порівнювати себе з інтим-лялькою є гнучкістю? Отже, ти кажеш, що виглядаєш фальшиво?", — обурюються підписники.

Нагадаємо, українка пройшла у фінал швецького відбору на Євробачення.

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