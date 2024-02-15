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Меган Фокс неудачно пошутила об украинках и нарвалась на хейт

15 февраля 2024 12:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Меган Фокс неудачно пошутила об украинках и нарвалась на хейт
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актрису Меган Фокс обвинили в "ксенофобии", когда она пыталась защитить свой новый внешний вид, сравнив себя на одном из фото с "украинской надувной куклой". Звезда "Трансформеров" похвасталась, что "на самом деле" она выглядит как "супердорогая силиконовая настоящая кукла для интим развлечений" из Японии.

Об этом стало известно из соцсетей Фокс.

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Меган написала, что не узнала себя на снимке с вечеринки после Супербоула. Но дело, говорит звезда, было только в освещении.

 

Актриса Меган Фокс на вечеринке по случаю Супербоула. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс на вечеринке по случаю Супербоула. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс на вечеринке по случаю Супербоула. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс на вечеринке по случаю Супербоула. Фото: instagram.com/meganfox/

"Оказалось, что это была лишь теневая фотография с мобильного телефона, на которой я выглядела как украинская кукла, когда в реальности я выглядела как одна из тех супер дорогих силиконовых настоящих кукол для интим развлечений, которые можно приобрести только в Японии", — подписала пост Фокс.

Актриса Меган Фокс оскорбила украинок. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс оскорбила украинок. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс оскорбила украинок. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс оскорбила украинок. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс оскорбила украинок. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс оскорбила украинок. Фото: instagram.com/meganfox/

Подписчики раскритиковали Фокс. Один пользователь сказал: "Очень невежливо с вашей стороны так говорить об украинских женщинах".

Фокс ответила: "Дорогой Боже. Это не то, что я имела в виду, украинские женщины очень крутые, поэтому, по моему мнению, надувные куклы тоже были бы крутыми".

Разъяренный пользователь соцсети написал: "Не надо издеваться над украинскими женщинами", в то время как другой прокомментировал: "Я считаю, что ксенофобия по отношению к Восточной Европе все еще актуальна в Голливуде".

Кто-то сказал: "У вас была одна возможность написать хороший пост об этом культовом фото, а вы написали ЭТО?".

"Это только я, или она высмеивала украинских девушек? Все равно это немного неуместное сравнение".

"Украину уничтожают в войне. Пожалуйста, можем ли мы просто сосредоточиться на этом? Может быть, повысить осведомленность об этом".

"Это нетактично из-за ситуации в стране, кроме того, широко известно, что сексуальные преступления являются обычными военными преступлениями, что делает шутку неуместной. Для всего есть время и место, но это не то".

"Я не думаю, что сравнивать себя с интим-куклой является гибкостью? Итак, ты говоришь, что выглядишь фальшиво?", — возмущаются подписчики.

Напомним, украинка прошла в финал шведского отбора на Евровидение.

Ранее Меган Фокс ошеломила откровенным нарядом.

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