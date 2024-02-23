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У мережі висміяли шокуюче татуювання нареченого Меган Фокс

23 лютого 2024 13:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
У мережі висміяли шокуюче татуювання нареченого Меган Фокс
Співак Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/machinegunkelly/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Фанати розкритикували нове татуювання Machine Gun Kelly після того, як він покрив верхню частину свого тіла чорним чорнилом. 33-річний репер, чиє справжнє ім'я Колсон Бейкер, шокував своїх шанувальників, коли з'явився із новим тату.

Про це пише Daily Mail.

На фото, яким поділився музикант, верхню частину його тіла огортає чорним чорнилом. Також помітні інші татуювання артиста. Виконавець підписав знімок: "Тільки для духовних цілей".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by R O X X (@roxx_____)

Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/
Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/
Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/
Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/
Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/
Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/
Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/
Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/
Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/
Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/
Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/
Прихильники не оцінили нове тату Machine Gun Kelly. Фото: соціальні мережі/

Але новий образ Келлі не сподобався багатьом його шанувальникам, і один запитав: "Хтось розмалював його фломастером?".

"Це виглядає недобре".

"Сподіваюся, це не назавжди".

"Хтось розлив чорнило?".

"Вигляд має безладом".

"Це набагато більше, ніж я очікував", — пишуть інтернет користувачі.

Келлі пояснив, чому він зробив нове драматичне татуювання в емоційній новій пісні, де він натякнув, що пережив зрив.

Один занепокоєний фанат написав після релізу: "Буквально найбільш розривна щира пісня, яку я чув за довгий час".

 

Схоже, що репер бореться з тиском у своєму особистому житті, пов’язаним із стосунками з нареченою Меган Фокс, бореться з думками про самогубство та переживає смерть свого батька.

Його майстер татуювань Рокс розповів TMZ, що рок-зірка брав участь у "духовній консультації", перш ніж зануритися в процес. Під час цієї сесії MGK сказав, що його існуючі татуювання більше не резонують з його поточним мисленням, назвавши їх "хаотичними". Рокс згадала, що MGK був "найскладнішим клієнтом, якого вона коли-небудь мала". Вона також сказала, що процес розпочався в середині грудня, коли MGK відвідував її приватну студію в Лос-Анджелесі чотири дні на тиждень для тринадцяти шестигодинних сеансів.

Тим часом, його дівчина Меган Фокс розширила свою колекцію татуювань, зробивши цілий рукав на лівій руці. Тату демонструє велике, складне чорно-сіре зображення фенікса, доповнене розквітлими квітами, окресленими яскравим червоним чорнилом.

Зірка "Трансформерів" продемонструвала свій новий образ на 49-й щорічній церемонії вручення премії People's Choice Awards.

Раніше Меган Фокс опинилася у скандальній історії пов'язаний з приниженням українок. 

конфуз
Тату
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