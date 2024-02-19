Невеста куклы Чаки — Меган Фокс впервые появилась на людях после скандала с унижением украинок

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox_italy/

Актриса Меган Фокс продемонстрировала свой новый образ на 49-й церемонии вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния. 37-летняя звезда "Трансформеров" впервые после скандала вокруг унижения украинок появилась в белом платье без бретелей и с розовыми волосами.

Об этом пишет Daily Mail.

Фанатам не понравился новый образ Меган Фокс

Это было первое появление актрисы на фоне слухов о пластической операции. В этом году Меган решила пропустить красную дорожку мероприятия, решив вместо этого вручить награду вместе с Джо Манганьеллой. Дополнила свой модный ансамбль звезда черным чокером и боди-артом.

Поклонники быстро прокомментировали появление Меган в Интернете, многие сравнивали звезду с персонажем "Невеста Чаки" из фильмов ужасов "Детская игра".

"Почему Меган выглядит как невеста Чаки".

"Меган Фокс умышленно копирует невесту Чаки?", — комментируют в сети

Появление на вручении People's Choice произошло после того, как Меган обвинили в ксенофобии, когда она сравнила себя с украинской надувной куклой.

Скандал с оскорблением украинок

Звезда "Трансформеров" ответила критикам в среду, объяснив изменение своего имиджа "затененным" фото. Однако ее слова вызвали споры, поскольку она с гордостью заявила, что "на самом деле" она напоминает "сверхдорогую силиконовую настоящую интим-куклу" из Японии.

"Это была только фотография с мобильного телефона, на которой я выглядела как украинская кукла. Когда в реальности я выгляжу как одна из тех супер дорогих силиконовых настоящих интим-кукол, которые можно приобрести только в Японии", — сказала Меган, чем вызвала волну критику во всем мире.

Актрису Меган Фокс раскритиковали за неудачный образ. Фото: социальные сети

Актрису Меган Фокс раскритиковали за неудачный образ. Фото: социальные сети

Актрису Меган Фокс раскритиковали за неудачный образ. Фото: социальные сети

Один пользователь сказал: "Очень невежливо с вашей стороны так говорить об украинских женщинах".

"Она действительно вспомнила об Украине?"

"Я считаю, что ксенофобия по отношению к Восточной Европе все еще актуальна в Голливуде", — критикуют актрису фоловеры.

Напомним, Алина Байкова ответила Меган Фокс после скандала вокруг унижения украинок.

Ранее Бедняков прокомментировал скандал с оскорблением украинок.