Наречена ляльки Чакі — Меган Фокс вперше з'явилась на людях після скандалу з приниженням українок

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox_italy/

Акторка Меган Фокс продемонструвала свій новий образ на 49-й церемонії вручення премії People's Choice Awards у Санта-Моніці, Каліфорнія. 37-річна зірка "Трансформерів" вперше після скандалу навколо приниження українок з'явилась у білій сукні без бретелей і з рожевим волоссям.

Про це пише Daily Mail.

Фанатам не сподобався новий образ Меган Фокс

Це була перша поява акторки на тлі чуток про пластичну операцію. Цього року Меган вирішила пропустити червону доріжку заходу, вирішивши замість цього вручити нагороду разом з Джо Манганьєлло. Доповнила свій модний ансамбль зірка чорним чокером та боді-артом.

Шанувальники швидко прокоментували появ Меган в Інтернеті, багато хто порівнював зірку з персонажем "Наречена Чакі" з фільмів жахів "Дитяча гра".

"Чому Меган виглядає як наречена Чакі?"

"Меган Фокс навмисне копіює наречену Чакі?" — коментують у мережі

Поява на церемонії People's Choice відбулася після того, як Меган звинуватили в "ксенофобії", коли вона порівняла себе з "українською надувною лялькою".

Скандал з образою українок

Зірка "Трансформерів" відповіла критикам у середу, пояснивши зміну свого іміджу "затіненим" фото. Однак її слова викликали суперечки, оскільки вона з гордістю заявила, що "насправді" вона нагадує "наддорогу силіконову справжню інтим-ляльку" з Японії.

"Це була лише фотографія з мобільного телефону, на якій я виглядала як українська лялька. Коли в реальності я виглядаю, як одна з тих супердорогих силіконових справжніх інтим-ляльок, які можна придбати лише в Японії", — сказала Меган, чим спричинила хвилю критику зі всього світу.

Акторку Меган Фокс розкритикували за невдалий образ. Фото: соціальні мережі

Акторку Меган Фокс розкритикували за невдалий образ. Фото: соціальні мережі

Акторку Меган Фокс розкритикували за невдалий образ. Фото: соціальні мережі

Один користувач сказав: "Дуже нечемно з вашого боку так говорити про українських жінок".

"Вона справді згадала про Україну?"

"Я вважаю, що ксенофобія по відношенню до Східної Європи досі актуальна в Голлівуді", — критикують акторку фоловери.

Нагадаємо, Аліна Байкова відповіла Меган Фокс після скандалу навколо приниження українок.

Раніше Бєдняков прокоментував скандал з образою українок.