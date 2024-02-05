Победа Jerry Heil и Alyona Alyona в Нацотборе Евровидения 2024 — реакция украинцев

Jerry Heil и Alyona Alyona в финале Нацотбора Евровидения. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица и блогер, победительница Нацотбора Евровидения Jerry Heil показала трогательный момент. Артистка поделилась кадрами с результатов Национального отбора и поблагодарила украинцев за голосование, но не все согласны с результатами.

Соответствующим постом Jerry Heil поделилась на своей странице в Instagram.

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Момент победы Jerry Heil и Alyona Alyona в Нацотборе Евровидения

На официальной странице украинской артистки появилось видео с Национального отбора масштабного песенного конкурса Евровидение. На кадрах можно увидеть реакцию Jerry Heil и Alyona Alyona на победу в Нацотборе.

Молодая артистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее и ее коллегу Alyona Alyona, и отметила, что сам конкурс Евровидение состоится в мае в Швеции.

"Невероятный миг победы! Всех благодарим за вашу безумную поддержку! Встретимся уже в мае в Мальме", — отметила украинская певица Jerry Heil.

Момент победы Jerry Heil и Alyona Alyona в Нацотборе Евровидения. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на победу Jerry Heil и Alyona Alyona

Когда люди узнали, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе, они сразу же начали высказываться на эту тему. В частности, одни стали оставлять комплименты и поздравлять артисток с победой, а вот другие, наоборот, начали хейтить и заявлять о нечестной победе.

Девушки, болела за вас. Поздравляю с победой, вы — молодцы

Стыд. Едут с провокативной песней, Тереза — не лучший персонаж. Алена, кстати, тоже, сомнительные сотрудничества, личные позиции и интересные высказывания о сборах, мешающих охвату

Поздравляю!!! Это именно та песня, которая принесет вам, девочки, успех и победу. Удачи, творческих взлетов. Уверенно шагайте к своим мечтам

А что война? На это деньги есть, а для ребят — нет. Жаль, что люди забыли, одни танцуют, другим умирать. Я думаю, что парням Евровидение не нужно

Ничего против девушек не имею, красивые и красиво поют. Но..... Сколько можно выезжать на страданиях и слезах войны..... После "Стефании" не получится заскочить

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Результаты Нацотбора "Евровидения"

Недавно состоялся финал Национального отбора песенного конкурса Евровидение, в котором приняли участие 11 артистов как популярных, так и малоизвестных. После выступлений всех конкурсантов ведущий Тимур Мирошниченко озвучил результаты.

Так, согласно судейским баллам, первое место заняла молодая группа "Циферблат", но после голосования украинцев стало известно, что на Евровидении в Швеции Украину будет представлять дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней Teresa & Maria.

Напомним, мы писали о том, что певица Jerry Heil и репер Alyona Alyona стали победителями Нацотбора Евровидения.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Jerry Heil стала судьей международного европейского конкурса.

Также мы сообщали о том, что певица Jerry Heil представила свою авторскую щедривку.