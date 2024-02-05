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У мережі засудили перемогу Jerry Heil і Alyona Alyona у Нацвідборі

5 лютого 2024 17:30
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Перемога Jerry Heil і Alyona Alyona у Нацвідборі Євробачення 2024 — реакція українців
Jerry Heil і Alyona Alyona у фіналі Нацвідбору Євробачення. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська співачка і блогерка, переможниця Нацвідбору Євробачення Jerry Heil показала зворушливий момент. Артистка поділилася кадрами з результатів Національного відбору і подякувала українцям за голосування, але не всі згодні з результатами.

Відповідним дописом Jerry Heil поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Момент перемоги Jerry Heil і Alyona Alyona у Нацвідборі Євробачення 

На офіційній сторінці української артистки з’явилося відео з Національного відбору масштабного пісенного конкурсу Євробачення. На кадрах можна побачити реакцію Jerry Heil і Alyona Alyona на перемогу в Нацвідборі.

Молода артистка подякувала всім тим, хто підтримував її та її колегу Alyona Alyona, і зазначила, що сам конкурс Євробачення відбудеться у травні в Швеції.

"Неймовірна мить перемоги! Всім дякуємо за вашу шалену підтримку! Зустрінемось вже у травні в Мальме", — зазначила українська співачка Jerry Heil.

Публікація зі сторінки Jerry Heil
Момент перемоги Jerry Heil і Alyona Alyona у Нацвідборі Євробачення. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на перемогу Jerry Heil і Alyona Alyona

Коли люди дізналися, хто ж представлятиме Україну на пісенному конкурсі, вони одразу ж почали висловлюватися на цю тему. Зокрема, одні стали залишати компліменти і вітати артисток з перемогою, а ось інші, навпаки, почали хейтити і заявляти про нечесну перемогу.

  • Дівчата, вболівала за вас. Вітаю з перемогою, ви — молодці
  • Сором. Їдуть з провокативною піснею, Тереза — не найкращий персонаж. Альона, до речі, теж, сумнівні співпраці, особисті позиції і цікаві висловлювання про збори, які заважають охопленням
  • Вітаю!!! Це саме та пісня, яка принесе вам, дівчатка, успіх та перемогу. Успіхів, творчих злетів. Впевнено крокуйте до своїх мрій
  • А що війна? На то гроші є, а для хлопців — немає. Шкода, що люди забули, одні танцюють, іншим вмирати. Я думаю, що хлопцям Євробачення не потрібно
  • Нічого проти дівчат не маю, гарні і красиво співають. Але..... Скільки можна виїжджати на стражданнях і сльозах війни..... Після "Стефанії" не вийде вскочити 
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Результати Нацвідбору Євробачення

Нещодавно відбувся фінал Національного відбору пісенного конкурсу Євробачення, в якому взяли участь 11 артистів, як популярних, так і маловідомих. Після виступів усіх конкурсантів ведучий Тімур Мірошниченко озвучив результати.

Так, згідно із суддівськими баллами, перше місце посів молодий гурт "Циферблат", але після голосування українців стало відомо, що на Євробаченні в Швеції Україну представлятиме дует Jerry Heil і Alyona Alyona з піснею Teresa & Maria.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Jerry Heil і реперка Alyona Alyona стали переможцями Нацвідбору Євробачення. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Jerry Heil стала суддею міжнародного європейського конкурсу. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Jerry Heil представила свою авторську щедрівку. 

Alyona Alyona
Jerry Heil
шоу-бізнес
Євробачення-2024

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