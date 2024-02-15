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Участник Kalush Orchestra посетил онкобольных детей

15 февраля 2024 23:03
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Участник Kalush Orchestra посетил онкобольных детей
Участник Kalush Orchestra, КИЛИММЕН, в клинике "Охматдит". Фото: менеджмент артиста
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Участник групп KALUSH и Kalush Orchestra (победители песенного конкурса "Евровидение-2022"), КИЛИММЕН пообщался с онкобольными детьми. Встреча прошла в четверг, 15 февраля, когда во всем мире отмечается Международный день борьбы с детским раком.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

КИЛИММЕН поддержал онкобольных детей

Детская онкология является одной из острейших проблем современного мира. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно примерно 400 тысяч детей и подростков в возрасте до 19 лет болеют раком. К наиболее распространенным детским онкологическим заболеваниям относятся лейкемии, злокачественные опухоли головного мозга, лимфомы.

Чтобы поддержать детей, подарить им положительные эмоции и привлечь внимание общества к проблемам детской онкологии, КИЛИММЕН посетил крупнейшую детскую больницу Украины — "Охматдит". Артист пообщался с несовершеннолетними украинцами, показал танцевальные движения и сделал фото на память.

"Еще такие юные, но уже настолько сильные духом. Дети, которые борются с раком, заслуживают счастливой жизни и беззаботного детства, однако, к сожалению, оказались между двумя войнами. Вместе мы сможем приблизить их к выздоровлению. Становитесь Супердрузьями для детей", — призвал КИЛИММЕН.

Участник Kalush Orchestra посетил онкобольных детей - фото 1
Участник Kalush Orchestra, КИЛИММЕН, в клинике "Охматдит". Фото: менеджмент артиста
Участник Kalush Orchestra посетил онкобольных детей - фото 2
Участник Kalush Orchestra, КИЛИММЕН, в клинике "Охматдит". Фото: менеджмент артиста

Супердруг — это благотворитель, оформивший подписку на ежемесячную помощь на сайте благотворительного фонда "Таблеточки". Такой вклад является гарантией того, что длительный и изнурительный процесс лечения не будет прерываться, а ребенок получит всю необходимую и, главное, своевременную помощь в борьбе с болезнью. Ежемесячно на попечении фонда находится 500 детей.

Напомним, ранее мы писали, что группа Kalush Orchestra выпустила трогательный трек о любви. Также мы рассказывали, как украинские звезды отреагировали на ксенофобский пост актрисы Меган Фокс.

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онкология

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