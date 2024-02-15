Учасник Kalush Orchestra відвідав онкохворих дітей

Учасник Kalush Orchestra, КИЛИММЕН, в клініці "Охматдит". Фото: менеджмент артиста

Учасник гуртів KALUSH і Kalush Orchestra (переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022") КИЛИММЕН поспілкувався з онкохворими дітьми. Зустріч пройшла в четвер, 15 лютого, коли у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби проти дитячого раку.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

КИЛИММЕН підтримав онкохворих дітей

Дитяча онкологія є однією з найгостріших проблем сучасного світу. За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ), щороку приблизно 400 тисяч дітей та підлітків у віці до 19 років хворіють на рак. До найбільш поширених дитячих онкологічних захворювань відносяться лейкемії, злоякісні пухлини головного мозку, лімфоми.

Аби підтримати дітей, подарувати їм позитивні емоції та привернути увагу суспільства до проблем дитячої онкології, КИЛИММЕН завітав до найбільшої дитячої лікарні України — "Охматдит". Артист поспілкувався з неповнолітніми українцями, показав танцювальні рухи та зробив пам'ятні фото.

"Ще такі юні, але вже настільки сильні духом. Діти, які борються з раком, заслуговують на щасливе життя та безтурботне дитинство, проте, на жаль, опинилися поміж двох війн. Разом ми зможемо наблизити їх до одужання. Ставайте Супердрузями для дітей", — закликав КИЛИММЕН.

Учасник Kalush Orchestra, КИЛИММЕН, в клініці "Охматдит". Фото: менеджмент артиста

Учасник Kalush Orchestra, КИЛИММЕН, в клініці "Охматдит". Фото: менеджмент артиста

Супердруг — це благодійник, який оформив підписку на щомісячну допомогу на сайті благодійного фонду "Таблеточки". Такий внесок є гарантією того, що довготривалий і виснажливий процес лікування не буде перериватися, а дитина отримає всю необхідну та, головне, своєчасну допомогу в боротьбі з хворобою. Щомісячно під опікою фонду перебуває 500 дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Kalush Orchestra випустив зворушливий трек про кохання. Також ми розповідали, як українські зірки відреагували на ксенофобський пост акторки Меган Фокс.