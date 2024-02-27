Украинская порноактриса Джозефина Джексон помогает военным ЗСУ во время реабилитации

Порноактриса Джозефина Джексон. Фото: DW

Всемирно известная актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк помогает реабилитировать украинских военных. Она приняла участие в благотворительном проекте.

Об этом сообщило издание DW.

Джозефина Джексон собирает деньги для ветеранов ЗСУ

Украинская актриса фильмов 18+ Юлия Сеник, известная под псевдо "Джозефина Джексон", активно присоединилась к проекту реабилитации бойцов ЗСУ.

Актриса еженедельно практикует с ветеранами английский и проводит занятия в бассейне при Центре сложного Эндопротезирования, Остеоинтеграции и Бионики. Там реабилитируются бойцы, которые из-за характера своих ранений нуждаются в гораздо более сложных протезах, которые интегрируются им в тело.

Военные были приятно удивлены знакомством с Юлией и говорят, что это было очень неожиданно.

"Ментально очень прикольно. Это было что-то новое. Кто? В смысле? Кто приедет? Но этого не может быть! Сразу все оп-оп! Я даже побрился", — рассказал о своей первой реакции на приезд Юлии ветеран Александр.

Юлия Сенюк и ветеран Александр. Фото: DW

Сама же актриса не планировала непосредственное участие в благотворительном проекте, однако ей предложили и она согласилась. Сейчас она активно помогает Центру.

"Проводятся реабилитации для наших защитников, которые потеряли свои конечности. Мы говорим о какой-то психологической поддержке. Я действительно не думала, но мне предложили сюда приехать и таким образом разбавить ситуацию, можно сказать, поднять им настроение и показать, что они такие же, как и остальные, и с ними можно контактировать", — рассказала Юлия Сенюк.

Сейчас актриса проводит большой благотворительный розыгрыш. Ее цель — собрать 1 миллион гривен для реабилитации военных. Для участия требуется донат 200 гривен или кратный ему. Победители выиграют аксессуары для яркой половой жизни.

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