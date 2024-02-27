Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Украинская порноактриса Джозефина Джексон помогает военным ЗСУ во время реабилитации arrow

Украинская порноактриса Джозефина Джексон помогает военным ЗСУ во время реабилитации

27 февраля 2024 21:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Украинская порноактриса Джозефина Джексон помогает военным ЗСУ во время реабилитации
Порноактриса Джозефина Джексон. Фото: DW
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Всемирно известная актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк помогает реабилитировать украинских военных. Она приняла участие в благотворительном проекте.

Об этом сообщило издание DW.

Джозефина Джексон собирает деньги для ветеранов ЗСУ

Украинская актриса фильмов 18+ Юлия Сеник, известная под псевдо "Джозефина Джексон", активно присоединилась к проекту реабилитации бойцов ЗСУ.

Актриса еженедельно практикует с ветеранами английский и проводит занятия в бассейне при Центре сложного Эндопротезирования, Остеоинтеграции и Бионики. Там реабилитируются бойцы, которые из-за характера своих ранений нуждаются в гораздо более сложных протезах, которые интегрируются им в тело.

Военные были приятно удивлены знакомством с Юлией и говорят, что это было очень неожиданно.

"Ментально очень прикольно. Это было что-то новое. Кто? В смысле? Кто приедет? Но этого не может быть! Сразу все оп-оп! Я даже побрился", — рассказал о своей первой реакции на приезд Юлии ветеран Александр.

Юлия Сенюк и ветеран Александр. Фото: WD
Юлия Сенюк и ветеран Александр. Фото: DW

Сама же актриса не планировала непосредственное участие в благотворительном проекте, однако ей предложили и она согласилась. Сейчас она активно помогает Центру.

"Проводятся реабилитации для наших защитников, которые потеряли свои конечности. Мы говорим о какой-то психологической поддержке. Я действительно не думала, но мне предложили сюда приехать и таким образом разбавить ситуацию, можно сказать, поднять им настроение и показать, что они такие же, как и остальные, и с ними можно контактировать", — рассказала Юлия Сенюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Josephine Jackson (@ta.sama.backup)

Сейчас актриса проводит большой благотворительный розыгрыш. Ее цель — собрать 1 миллион гривен для реабилитации военных. Для участия требуется донат 200 гривен или кратный ему. Победители выиграют аксессуары для яркой половой жизни.

Ранее анонсировали выход нового сезона шоу, где украинцы смогут найти своих родных.

Также Могилевская призвала подписчиков задонать на сбор дизайнера, который пытается побороть тяжелую болезнь.

война
ВСУ
порно
ветераны
актеры
украинские звезды
реабилитация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Актуальное по теме