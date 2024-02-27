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Українська порноакторка Джозефіна Джексон допомагає військовим ЗСУ під час реабілітації

27 лютого 2024 21:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Українська порноакторка Джозефіна Джексон допомагає військовим ЗСУ під час реабілітації
Порноакторка Джозефіна Джексон. Фото: DW
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Всесвітньо відома акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк допомагає реабілітувати українських військових. Вона взяла участь у благодійному проєкті.

Про це повідомило видання DW.

Джозефіна Джексон збирає гроші для ветеранів ЗСУ

Українська акторка фільмів 18+ Юлія Сеник, яка відома під псевдо "Джозефіна Джексон", активно долучилася до проєкту реабілітації бійців ЗСУ. 

Акторка щотижня практикує з ветеранами англійську і проводить заняття в басейні при Центрі складного Ендопротезування, Остеоінтеграції та Біоніки. Там реабілітуються бійці, які через характер своїх поранень потребують набагато більш складних протезів, які інтегруються їм у тіло.

Військові були приємно вражені знайомством з Юлією і говорять, що це було дуже неочікуванно.

"Ментально дуже прикольно. Це було щось нове. Хто? В сенсі? Хто приїде? Та цього не може бути! Одразу всі оп-оп! Я навіть поголився", — розповів про свою першу реакцію на приїзд Юлії ветеран Олександр.

Юлія Сенюк і ветеран Олександр. Фото: WD
Юлія Сенюк і ветеран Олександр. Фото: DW

Сама ж акторка не планувала брати безпосередню участь у благодійному проєкті, проте їй запропонували і вона погодилась. Зараз вона активно допомагає Центру.

"Проводиться реабілітації для наших захисників, які втратили свої кінцівки. Ми говоримо про якусь психологічну підтримку. Я насправді не думала, але мені запропонували сюди приїхати і таким чином розбавити ситуацію, можна сказати, підняти їм настрій і показати, що вони такі самі, як і решта, і з ними можна контактувати", — розповіла Юлія Сенюк.

Нині акторка проводить великий благодійний розіграш. Її ціль — зібрати 1 мільйон гривень для реабілітації військових. Для участі  потрібен донат 200 гривень, або кратний йому. Переможці виграють аксесуари для яскравого статевого життя. 

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війна
ЗСУ
порно
ветерани
актори
українські зірки
реабілітація

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