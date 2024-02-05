Украинская группа SESTRA выпустила песню об абьюзивных отношениях
Украинская молодая группа SESTRA выпустила песню с важной целью. Артистки хотят поддержать девушек, попавших в абьюзивные отношения.
Исполнители выпустили трек на стриминговых платформах.
Группа SESTRA выпустила песню "Тебе на зло"
Украинская группа SESTRA выпустила песню "Тебе на зло". Она по замыслу исполнительниц должна мотивировать девушек не продолжать жить в токсичных отношениях. Артистки уверены, что в эту ловушку может попасть каждый и важно найти силы вырваться.
"Эта песня о поддержке тех девушек, которые также повелись на игру мужчин и остались в одиночестве со своей любовью к нему, которая была отвергнута", — говорит вокалистка Инесса.
Певицы сняли на песню клип в Киеве, в котором попытались передать свою историю. Они считают, что каждый человек заслуживает взаимной любви, а не абьюза.
Артистки группы создают музыку в сочетании вокала с восточными и украинскими мотивами саксофона и саундом.
Ранее Тина Кароль вышла на сцену без макияжа и костюма.
Также украинцы в сетях осудили победу Jerry Heil и Alyona Alyona в Нацотборе.
Читайте Новини.LIVE!