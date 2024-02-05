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Украинская группа SESTRA выпустила песню об абьюзивных отношениях

5 февраля 2024 18:23
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Украинская группа SESTRA выпустила песню об абьюзивных отношениях
Группа SESTRA. Фото: instagram.com/sestra_music
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская молодая группа SESTRA выпустила песню с важной целью. Артистки хотят поддержать девушек, попавших в абьюзивные отношения.

Исполнители выпустили трек на стриминговых платформах.

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Группа SESTRA выпустила песню "Тебе на зло"

Украинская группа SESTRA выпустила песню "Тебе на зло". Она по замыслу исполнительниц должна мотивировать девушек не продолжать жить в токсичных отношениях. Артистки уверены, что в эту ловушку может попасть каждый и важно найти силы вырваться.

"Эта песня о поддержке тех девушек, которые также повелись на игру мужчин и остались в одиночестве со своей любовью к нему, которая была отвергнута", — говорит вокалистка Инесса.

Певицы сняли на песню клип в Киеве, в котором попытались передать свою историю. Они считают, что каждый человек заслуживает взаимной любви, а не абьюза.

Группа SESTRA. Фото: instagram.com/sestra_music
Группа SESTRA. Фото: стоп-кадр клипа "Тебе во зло"

Артистки группы создают музыку в сочетании вокала с восточными и украинскими мотивами саксофона и саундом.

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