Український гурт SESTRA випустив пісню про аб'юзивні стосунки

Гурт SESTRA. Фото: instagram.com/sestra_music

Український молодий гурт SESTRA випустив пісню з важливою метою. Артистки хочуть підтримати дівчат, які потрапили в аб'юзивні стосунки.

Виконавиці випустили трек на стрімінгових платформах.

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Гурт SESTRA випустив пісню "Тобі на зло"

Український гурт SESTRA випустив пісню "Тобі на зло". Вона за їдеєю виконавиць має змотивувати дівчат не продовжувати жити в токсичних стосунках. Артистки впевнені, що в цю пастку може потрапити кожен і важливо знайти сили вирватися.

"Ця пісня про підтримку тих дівчат, які також повелись на гру чоловіків і залишились на самоті зі своїм коханням до нього, яке було відторгнуте", — говорить вокалістка Інесса.

Співачки відзняли на пісню кліп у Києві, в якому спробували передати свою історію. Вони вважають, що кожна людина заслуговує на взаємне кохання, а не аб'юз.

Гурт SESTRA. Фото: стоп-кадр кліпу "Тобі на зло"

Артистки гурту створюють музику у поєднанні вокалу зі східними та українськими мотивами саксофону та сучасним саундом.

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