Український гурт SESTRA випустив пісню про аб'юзивні стосунки
Український молодий гурт SESTRA випустив пісню з важливою метою. Артистки хочуть підтримати дівчат, які потрапили в аб'юзивні стосунки.
Виконавиці випустили трек на стрімінгових платформах.
Гурт SESTRA випустив пісню "Тобі на зло"
Український гурт SESTRA випустив пісню "Тобі на зло". Вона за їдеєю виконавиць має змотивувати дівчат не продовжувати жити в токсичних стосунках. Артистки впевнені, що в цю пастку може потрапити кожен і важливо знайти сили вирватися.
"Ця пісня про підтримку тих дівчат, які також повелись на гру чоловіків і залишились на самоті зі своїм коханням до нього, яке було відторгнуте", — говорить вокалістка Інесса.
Співачки відзняли на пісню кліп у Києві, в якому спробували передати свою історію. Вони вважають, що кожна людина заслуговує на взаємне кохання, а не аб'юз.
Артистки гурту створюють музику у поєднанні вокалу зі східними та українськими мотивами саксофону та сучасним саундом.
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