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Український гурт SESTRA випустив пісню про аб'юзивні стосунки

5 лютого 2024 18:23
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Український гурт SESTRA випустив пісню про аб'юзивні стосунки
Гурт SESTRA. Фото: instagram.com/sestra_music
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український молодий гурт SESTRA випустив пісню з важливою метою. Артистки хочуть підтримати дівчат, які потрапили в  аб'юзивні стосунки.

Виконавиці випустили трек на стрімінгових платформах.

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Гурт SESTRA випустив пісню "Тобі на зло"

Український гурт SESTRA випустив пісню "Тобі на зло". Вона за їдеєю виконавиць має змотивувати дівчат не продовжувати жити в токсичних стосунках. Артистки впевнені, що в цю пастку може потрапити кожен і важливо знайти сили вирватися.

"Ця пісня про підтримку тих дівчат, які також повелись на гру чоловіків і залишились на самоті зі своїм коханням до нього, яке було відторгнуте", — говорить вокалістка Інесса.

Співачки відзняли на пісню кліп у Києві, в якому спробували передати свою історію. Вони вважають, що кожна людина заслуговує на взаємне кохання, а не аб'юз.

Гурт SESTRA. Фото: instagram.com/sestra_music
Гурт SESTRA. Фото: стоп-кадр кліпу "Тобі на зло"

Артистки гурту створюють музику у поєднанні вокалу зі східними та українськими мотивами саксофону та сучасним саундом.

Раніше Тіна Кароль вийшла на сцену без макіяжу і костюму.

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