Тина Кароль представила новую соблазнительную песню — в сети неоднозначно отреагировали

Украинская певица Тина Кароль в студии звукозаписи. Фото: Instagram Тины Кароль

Украинская певица, актриса, ведущая и народная артистка Тина Кароль представила новую композицию о любви. Популярная артистка показала видео под эту песню и получила неоднозначную реакцию от украинцев, которые прокомментировали ее композицию.

Соответствующим видео Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль в видео под новую песню

На официальной странице украинской артистки появилось видео, которое она сняла под свою новую композицию под названием "З тобою". На кадрах Тина Кароль лежит на диване в черной майке или платье и позирует на камеру. Свои губы украинская певица накрасила красной помадой.

"Новая песня, новое измерение, где ты найдешь отклик своим несказанным чувством", — написала Тина Кароль в описании под своим новым видео.

Певица Тина Кароль в фрагменте из клипа на новую песню. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новую песню Тины Кароль

Услышав новую песню украинской исполнительницы, пользователи соцсети Instagram не смогли пройти мимо и начали реагировать на эту композицию. Люди в комментариях начали высказываться по поводу песни Тины Кароль — кто-то написал комплименты, а у кого-то она вызвала не очень положительные отзывы.

Как перестать это смотреть, просто 17-й круг уже, произведение искусства, Тина

Песня, в то же время, нежная и страстная

Тина, это разрыв, такая чувственная, драйвовая песня, очень мощно

Не знаю, но почему-то не отзывается песня эта, к сожалению, есть реально песни, которые нравятся из творчества больше

Не трогает вообще! Я вижу только постоянное любование собой, надоело

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Тины Кароль

Первого марта украинская певица выпустила новую песню о любви под названием "З тобою". На эту композицию также появился и клип, который, кстати, всего за несколько часов собрал уже более восьми тысяч просмотров.

"Эта песня акцентирует внимание на настроении весенней любви. Пусть все смотрят на нас, я буду с тобой. Пусть они судят и не понимают нас, я буду с тобой. Каждая фраза наполнена вызовом и страстью", — написано под клипом Тины Кароль.

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