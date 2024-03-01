Тіна Кароль презентувала нову спокусливу пісню — в мережі неоднозначно відреагували

Українці відреагували на нову спокусливу пісню Тіни Кароль
Українська співачка, акторка, ведуча і народна артистка Тіна Кароль презентувала нову композицію про кохання. Популярна артистка показала відео під цю пісню і отримала неоднозначну реакцію від українців, які почали коментувати її композицію.
Відповідним відео Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль у відео під нову пісню
На офіційній сторінці української артистки з’явилося відео, яке вона зняла під свою нову композицію під назвою "З тобою". На кадрах Тіна Кароль лежить на дивані в чорній майці або сукні і позує на камеру. Свої губи українська співачка нафарбувала червоною помадою.
"Нова пісня, новий вимір, де ти знайдеш відгук своїм несказанним почуттям", — написала Тіна Кароль в описі під своїм новим відео.
Реакція мережі на нову пісню Тіни Кароль
Почувши нову пісню української виконавиці, користувачі соцмережі Instagram не змогли пройти повз і почали реагувати на цю композицію. Люди в коментарях почали висловлюватися стосовно пісні Тіни Кароль – хтось написав компліменти, а в когось вона викликала не дуже позитивні відгуки.
- Як перестати це дивитись, просто 17-те коло вже, витвір мистецтва, Тіна
- Пісня, водночас, ніжна і пристрасна
- Тіна, це розрив, така чуттєва, драйвова пісня, дуже потужно
- Не знаю, але чомусь не відгукується пісня ця, на жаль, є реально пісні, які подобаються з творчості більше
- Не торкає взагалі! Я бачу лише постійне милування собою, набридло
Нова пісня Тіни Кароль
Першого березня українська співачка випустила нову пісню про кохання під назвою "З тобою". На цю композицію також з’явився і кліп, який, до речі, лише за декілька годин зібрав вже понад вісім тисяч переглядів.
"Ця пісня акцентує на настрої весняного кохання. Нехай всі дивляться на нас, я буду з тобою. Нехай вони судять і не розуміють нас, я буду з тобою. Кожна фраза наповнена викликом і пристрастю", — написано під кліпом Тіни Кароль.
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