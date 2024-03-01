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Українці відреагували на нову спокусливу пісню Тіни Кароль

1 березня 2024 16:55
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Тіна Кароль презентувала нову спокусливу пісню — в мережі неоднозначно відреагували
Українська співачка Тіна Кароль у студії звукозапису. Фото: Instagram Тіни Кароль
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська співачка, акторка, ведуча і народна артистка Тіна Кароль презентувала нову композицію про кохання. Популярна артистка показала відео під цю пісню і отримала неоднозначну реакцію від українців, які почали коментувати її композицію.

Відповідним відео Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна Кароль у відео під нову пісню

На офіційній сторінці української артистки з’явилося відео, яке вона зняла під свою нову композицію під назвою "З тобою". На кадрах Тіна Кароль лежить на дивані в чорній майці або сукні і позує на камеру. Свої губи українська співачка нафарбувала червоною помадою. 

"Нова пісня, новий вимір, де ти знайдеш відгук своїм несказанним почуттям", — написала Тіна Кароль в описі під своїм новим відео. 

Публікація зі сторінки Тіни Кароль
Співачка Тіна Кароль у фрагменті з кліпу на нову пісню. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нову пісню Тіни Кароль

Почувши нову пісню української виконавиці, користувачі соцмережі Instagram не змогли пройти повз і почали реагувати на цю композицію. Люди в коментарях почали висловлюватися стосовно пісні Тіни Кароль – хтось написав компліменти, а в когось вона викликала не дуже позитивні відгуки.

  • Як перестати це дивитись, просто 17-те коло вже, витвір мистецтва, Тіна
  • Пісня, водночас, ніжна і пристрасна
  • Тіна, це розрив, така чуттєва, драйвова пісня, дуже потужно
  • Не знаю, але чомусь не відгукується пісня ця, на жаль, є реально пісні, які подобаються з творчості більше
  • Не торкає взагалі! Я бачу лише постійне милування собою, набридло
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Тіни Кароль

Першого березня українська співачка випустила нову пісню про кохання під назвою "З тобою". На цю композицію також з’явився і кліп, який, до речі, лише за декілька годин зібрав вже понад вісім тисяч переглядів.

"Ця пісня акцентує на настрої весняного кохання. Нехай всі дивляться на нас, я буду з тобою. Нехай вони судять і не розуміють нас, я буду з тобою. Кожна фраза наповнена викликом і пристрастю", — написано під кліпом Тіни Кароль.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль розповіла про ризики перед виступом у Нацвідборі "Євробачення". 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Тіна Кароль показала себе у відвертій фотосесії. 

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Тіна Кароль показала, якого вона досягла успіху. 

Instagram
Тіна Кароль
шоу-бізнес
українські зірки

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