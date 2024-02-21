Vanity Fair выпустил digital-обложку с главными звездами Голливуда — некоторые снялись обнаженными
Известные голливудские звезды снялись вместе в видео-обложке для Vanity Fair. Звезда фильма "Солтберн" появилась в проекте в образе без одежды.
Фото глянец выложил в instagram.
Барри Кеоган обнажился на новой обложке Vanity Fair
Известный глянец Vanity Fair создал интересную обложку для своего 30-го ежегодного выпуска, посвященного Голливуду.
На страницах журнала появились самые популярные актеры Брэдли Купер, Натали Портман, Педро Паскаль, Колман Доминго, Джоди Комер, Лили Гладстон, Грета Ли, Чарльз Мелтон, Да'Вайн Джой Рандольф, Дженна Ортега и Барри Кеоган. Многие из них номинированы на нынешний "Оскар".
Редакторы журнала, кроме обычной обложки, также создали ее digital версию.
Звезда фильма "Солтберн" Барри Кеоган снялся в этом видео полностью обнаженным. Он повторил свой образ последней сцены картины, которая стала вирусной в социальных сетях. Остальные звезды были в более сдержанных нарядах.
Ранее Барри Кеоган снялся в вамп фотосессии — ванна с кровью и черный латекс.
Также Шэрон Стоун стала звездой красного тротуара на Берлинале.
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