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Vanity Fair выпустил digital-обложку с главными звездами Голливуда — некоторые снялись обнаженными

21 февраля 2024 20:51
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Vanity Fair выпустил digital-обложку с главными звездами Голливуда — некоторые снялись обнаженными
Брэдли Купер, Натали Портман, Педро Паскаль и Колман Доминго для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Известные голливудские звезды снялись вместе в видео-обложке для Vanity Fair. Звезда фильма "Солтберн" появилась в проекте в образе без одежды. 

Фото глянец выложил в instagram.

Барри Кеоган обнажился на новой обложке Vanity Fair

Известный глянец Vanity Fair создал интересную обложку для своего 30-го ежегодного выпуска, посвященного Голливуду.

На страницах журнала появились самые популярные актеры Брэдли Купер, Натали Портман, Педро Паскаль, Колман Доминго, Джоди Комер, Лили Гладстон, Грета Ли, Чарльз Мелтон, Да'Вайн Джой Рандольф, Дженна Ортега и Барри Кеоган. Многие из них номинированы на нынешний "Оскар".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vanity Fair (@vanityfair)

Редакторы журнала, кроме обычной обложки, также создали ее digital версию.

Звезда фильма "Солтберн" Барри Кеоган снялся в этом видео полностью обнаженным. Он повторил свой образ последней сцены картины, которая стала вирусной в социальных сетях. Остальные звезды были в более сдержанных нарядах.

Джоди Комер, Лили Шледстоун, Грета Ли, Чарльз Мэлтон для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Джоди Комер, Лили Гладстоун, Грета Ли, Чарльз Мэлтон для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Да'Вайн Джой Рэндольф для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Да'Вайн Джой Рэндольф для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Чарльз Мелтон для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Чарльз Мелтон для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Педро Паскаль и Колдман Доминго для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Педро Паскаль и Колман Доминго для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Джена Ортега
Джена Ортега для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair

Ранее Барри Кеоган снялся в вамп фотосессии — ванна с кровью и черный латекс.

Также Шэрон Стоун стала звездой красного тротуара на Берлинале.

Голливуд
актеры
зарубежные звезды
Дженна Ортега
Натали Портман
фотосессия
Педро Паскаль

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