Зірка "Солтберну" знявся у крові та латексі для відомого глянцю

Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine

Актор Баррі Кеоган, який став популярний після зйомок у скандальному фільмі "Солтберн", з'явився на обкладинці журналу W Magazine. Він приміряв спокусливі рукавиці та спробував штучну кров на смак.

Світлини журнал виклав в instagram.

Баррі Кеоган поплавав у кровавій ванній

Актор Баррі Кеоган знявся для W Magazine. Стилісти обрали для нього провакативні образи, які ймовірно пов'язані з інтимними сценами фільму "Солтберн".

Кеоган вдягнув латексні рукавички, фартух, спробував на смак тваринне серце і навіть поплавав у червоній ванній. Всі кадри створенні у стилі еротичного трилеру. Він відповідає характеру його персонажа Олівера з того самого фільму.

Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine

Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine

Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine

Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine

Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine

Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine

Раніше стильна пісня з фільму "Солтберн" пролунала на престижній премії в Лондоні.

Також зірка "Солтберну" агресивно накинувся на телеведучого, який поставив нескромне запитанняя.