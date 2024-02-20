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Зірка "Солтберну" знявся у крові та латексі для відомого глянцю

20 лютого 2024 23:27
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зірка "Солтберну" знявся у крові та латексі для відомого глянцю
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Актор Баррі Кеоган, який став популярний після зйомок у скандальному фільмі "Солтберн", з'явився на обкладинці журналу W Magazine. Він приміряв спокусливі рукавиці та спробував штучну кров на смак. 

Світлини журнал виклав в instagram.

Баррі Кеоган поплавав у кровавій ванній

Актор Баррі Кеоган знявся для W Magazine. Стилісти обрали для нього провакативні образи, які ймовірно пов'язані з інтимними сценами фільму "Солтберн". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by W Magazine (@wmag)

Кеоган вдягнув латексні рукавички, фартух, спробував на смак тваринне серце і навіть поплавав у червоній ванній. Всі кадри створенні у стилі еротичного трилеру. Він відповідає характеру його персонажа Олівера з того самого фільму.

Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine
Актор Баррі Кеоган. Фото: W Magazine

Раніше стильна пісня з фільму "Солтберн" пролунала на престижній премії в Лондоні.

Також зірка "Солтберну" агресивно накинувся на телеведучого, який поставив нескромне запитанняя.

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