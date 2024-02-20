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Звезда "Солтберна" снялся в крови и латексе для известного глянца

20 февраля 2024 23:27
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Звезда "Солтберна" снялся в крови и латексе для известного глянца
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актер Барри Кеоган, ставший популярным после съемок в скандальном фильме "Солтберн", появился на обложке журнала W Magazine. Он примерил соблазнительные перчатки и попробовал искусственную кровь на вкус.

Фотографии журнал выложил в instagram.

Барри Кеоган поплавал в кровавой ванной

Актер Барри Кеоган снялся для W Magazine. Стилисты выбрали для него провокативные образы, вероятно связанные с интимными сценами фильма "Солтберн".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by W Magazine (@wmag)

Кеоган надел латексные перчатки, передник, попробовал на вкус животное сердце и даже поплавал в красной ванной. Все кадры созданы в стиле эротического триллера. Он соответствует характеру его персонажа Оливера из того же фильма.

Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine
Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine

Ранее стильная песня из фильма Солтберн прозвучала на престижной премии в Лондоне.

Также звезда "Солтберна" агрессивно набросилась на телеведущего, задавшего нескромный вопрос.

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