Звезда "Солтберна" снялся в крови и латексе для известного глянца

Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine

Актер Барри Кеоган, ставший популярным после съемок в скандальном фильме "Солтберн", появился на обложке журнала W Magazine. Он примерил соблазнительные перчатки и попробовал искусственную кровь на вкус.

Фотографии журнал выложил в instagram.

Барри Кеоган поплавал в кровавой ванной

Актер Барри Кеоган снялся для W Magazine. Стилисты выбрали для него провокативные образы, вероятно связанные с интимными сценами фильма "Солтберн".

Кеоган надел латексные перчатки, передник, попробовал на вкус животное сердце и даже поплавал в красной ванной. Все кадры созданы в стиле эротического триллера. Он соответствует характеру его персонажа Оливера из того же фильма.

Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine

Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine

Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine

Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine

Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine

Актер Барри Кеоган. Фото: W Magazine

Ранее стильная песня из фильма Солтберн прозвучала на престижной премии в Лондоне.

Также звезда "Солтберна" агрессивно набросилась на телеведущего, задавшего нескромный вопрос.