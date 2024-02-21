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Голлівудський шик — Шерон Стоун приголомшила розкішною сукнею на Берлінале

21 лютого 2024 14:44
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Голлівудський шик — Шерон Стоун приголомшила розкішною сукнею на Берлінале
Акторка Шерон Стоун. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Шерон Стоун вразила гламурною появою на 74-му Міжнародному кінофестивалі Берлінале. 65-річна актриса була в білій приталеній сукні на церемонії вручення почесної премії "Золотий ведмідь". Цього року відзнакою нагородили Мартіна Скорсезе.

Про це пише Daily Mail.

Шерон Стоун сяяла на червоній доріжці кінофестивалю

Стоун доповнила сукню у підлогу об’ємною накидкою, прозорими рукавичками та чорними туфлями на шпильці. На завершення свого образу зірка додала кольє та невелику сумочку з паєтками. Під час церемонії нагородження продюсер і сценарист Мартін Скорсезе отримав почесного "Золотого ведмедя" за заслуги в кіно. Разом з режисером на кінофестиваль прибула і його дочка.

 

Акторка Шерон Стоун. Фото: Reuters
Акторка Шерон Стоун. Фото: Reuters

 

Продюсер та режисер Мартін Скорсезе з донькою. Фото: Reuters
Продюсер та режисер Мартін Скорсезе з донькою. Фото: Reuters

 

Продюсер та режисер Мартін Скорсезе. Фото: Reuters
Продюсер та режисер Мартін Скорсезе. Фото: Reuters

Шерон Стоун, статки якої оцінюють у 60 мільйонів доларів, розповіла, що "бути знаменитою дуже дорого".

"Йдете вечеряти, а за столом 15 людей, і хто отримує чек? Ви отримуєте чек на вечерю на 3000 доларів кожного разу", — сказала акторка.

 

Акторка Шерон Стоун. Фото: Reuters
Акторка Шерон Стоун. Фото: Reuters

Зірка описала свої витрати, включаючи свій дім і команду співробітників від піарників до охорони та візажистів. Шерон сказала, що вона надто відома, щоб літати комерційними авіакомпаніями.

"Принаймні тепер люди розуміють, що Дженніфер Лоуренс не може просто так сісти в літак. Ніколь Кідман не може стрибнути на Delta. Шерон Стоун також не може цього зробити, незалежно від того, знімається вона у багатьох фільмах чи ні", — говорить акторка.

Нагадаємо, Крістен Стюарт вразила появою на Берлінале.

Раніше принц Вільям самотньо вийшов на червону доріжку BAFTA.

Шерон Стоун
Берлін
закордонні зірки
зірки

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