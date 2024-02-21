Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Голливудский шик — Шэрон Стоун ошеломила роскошным платьем на Берлинале arrow

Голливудский шик — Шэрон Стоун ошеломила роскошным платьем на Берлинале

21 февраля 2024 14:44
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Голливудский шик - Шэрон Стоун ошеломила роскошным платьем на Берлинале
Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Шэрон Стоун поразила гламурным появлением на 74-м Международном кинофестивале Берлинале. 65-летняя актриса была в белом приталенном платье на церемонии вручения почетной премии "Золотой медведь". В этом году отличием наградили Мартина Скорсезе.

Об этом пишет Daily Mail.

Шэрон Стоун сияла на красной дорожке кинофестиваля

Стоун дополнила платье в пол объемной накидкой, прозрачными перчатками и черными туфлями на шпильке. В завершение своего образа звезда добавила колье и небольшую сумочку с пайетками. В ходе церемонии награждения продюсер и сценарист Мартин Скорсезе получил почетного "Золотого медведя" за заслуги в кино. Вместе с режиссером на кинофестиваль прибыла и его дочь.

 

Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters
Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters

 

Актер Мартин Скорсезе с дочерью. Фото: Reuters
Продюсер и режиссер Мартин Скорсезе с дочерью. Фото: Reuters

 

Продюсер и режиссер Мартин Скорсезе. Фото: Reuters
Продюсер и режиссер Мартин Скорсезе. Фото: Reuters

Шэрон Стоун, состояние которой оценивают в 60 миллионов долларов, рассказала, что "быть знаменитой очень дорого".

"Идете ужинать, а за столом 15 человек, и кто получает чек? Вы получаете чек на ужин на 3000 долларов каждый раз", — сказала актриса.

 

Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters
Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters

Звезда описала свои расходы, включая свой дом и команду сотрудников от пиарщиков до охраны и визажистов. Шэрон сказала, что она слишком известна, чтобы летать коммерческими авиакомпаниями.

"По крайней мере, теперь люди понимают, что Дженнифер Лоуренс не может просто так сесть в самолет. Николь Кидман не может прыгнуть на Delta. Шэрон Стоун также не может этого сделать, независимо от того, снимается она во многих фильмах или нет", — говорит актриса.

Напомним, Кристен Стюарт поразила появление на Берлинале.

Ранее принц Уильям одиноко вышел на красную дорожку BAFTA.

Шэрон Стоун
Берлин
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме