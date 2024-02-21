Голливудский шик — Шэрон Стоун ошеломила роскошным платьем на Берлинале

Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters

Шэрон Стоун поразила гламурным появлением на 74-м Международном кинофестивале Берлинале. 65-летняя актриса была в белом приталенном платье на церемонии вручения почетной премии "Золотой медведь". В этом году отличием наградили Мартина Скорсезе.

Об этом пишет Daily Mail.

Шэрон Стоун сияла на красной дорожке кинофестиваля

Стоун дополнила платье в пол объемной накидкой, прозрачными перчатками и черными туфлями на шпильке. В завершение своего образа звезда добавила колье и небольшую сумочку с пайетками. В ходе церемонии награждения продюсер и сценарист Мартин Скорсезе получил почетного "Золотого медведя" за заслуги в кино. Вместе с режиссером на кинофестиваль прибыла и его дочь.

Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters

Продюсер и режиссер Мартин Скорсезе с дочерью. Фото: Reuters

Продюсер и режиссер Мартин Скорсезе. Фото: Reuters

Шэрон Стоун, состояние которой оценивают в 60 миллионов долларов, рассказала, что "быть знаменитой очень дорого".

"Идете ужинать, а за столом 15 человек, и кто получает чек? Вы получаете чек на ужин на 3000 долларов каждый раз", — сказала актриса.

Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters

Звезда описала свои расходы, включая свой дом и команду сотрудников от пиарщиков до охраны и визажистов. Шэрон сказала, что она слишком известна, чтобы летать коммерческими авиакомпаниями.

"По крайней мере, теперь люди понимают, что Дженнифер Лоуренс не может просто так сесть в самолет. Николь Кидман не может прыгнуть на Delta. Шэрон Стоун также не может этого сделать, независимо от того, снимается она во многих фильмах или нет", — говорит актриса.

Напомним, Кристен Стюарт поразила появление на Берлинале.

Ранее принц Уильям одиноко вышел на красную дорожку BAFTA.