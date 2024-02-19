Зірка Playboy здійняла фурор у відвертій сукні на церемонії People's Choice Awards

Модель Кармен Електра. Фото: Reuters

Модель Playboy Кармен Електра здійняла фурор на 49-й щорічній церемонії вручення премії People's Choice Awards. 51-річна Кармен Електра вийшла у райдужній металевій сукні, яка вражала глибиною декольте.

Про це пише Daily Mail.

"Барбі" обрали кращим фільмом року

Зіркові красуні вражали яскравими образами на червоній доріжці. 50-річна Гайді Клум вийшла на червону доріжку у мінісукні з ефектним чорно-білим шлейфом. Німецька супермодель додала своєму образу гламуру за допомогою перлів і доповнила вбрання туфлями з гострим носом. 55-річна Кайлі Міноуг приголомшила появою у металевій сукні без рукавів із рюшами. 22-річна Біллі Айліш продемонструвала свій незвичайний стиль у чорно-сірому пуловері, чорних брюках. Вона доповнила образ масивними черевиками. Зірка картини "Русалонька" 23-річна Голлі Бейлі вийшла у синій сукні з декольте.

Модель Кармен Електра. Фото: Reuters

Модель Кармен Електра. Фото: Reuters

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

Співачка Кайлі Міноуг. Фото: Reuters

Модель Гайді Клум. Фото: Reuters

Співак Ленні Кравіц. Фото: Reuters

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

Актор Том Хіддлстон. Фото: Reuters

Акторка Голлі Бейлі. Фото: Reuters

Актор Адам Сендлер. Фото: Reuters

Переможцями цього року став у номінації "Фільм року", та "Краща комедія року" — блокбастер "Барбі", "Кращим актором" — Райян Гослінг, "Кращою акторкою" — Марго Роббі. Нагороду за досягнення у кіноіндустрії отримав актор Адам Сендлер, тріумф, як "Музична ікона" отримав Ленні Кравец, "Оппенгеймер" став кращим драматичним фільмом року.

Кращою комедійною акторкою — Дженніфер Лоуренс, "Серіалом року" — "Анатомія Грей", кращим комедійним серіалом назвали "У будинку тільки вбивці", "Кардаш’яни" отримали перемогу у номінації "Краще реаліті-шоу", шоу "Голос" переміг у номінації "Краще конкурсне шоу".

Джиммі Феллон став кращим ведучим року, кращою співачкою обрали Тейлор Свіфт, а Шакіра стала кращою латиноамериканською співачкою, Ніккі Мінаж перемогла у номінації "Краща хіп-хоп співачка", Олівія Родріго отримала перемогу у номінації "Кращій альбом року".

Нагадаємо, принц Вільям вразив появою на світському заході без дружини.

Раніше Марго Роббі прийшла на червону доріжку з оскарівськими номінантами.