Звезда Playboy произвела фурор в откровенном платье на церемонии People's Choice Awards
Модель Playboy Кармен Электра произвела фурор на 49-й ежегодной церемонии вручения премии People's Choice Awards. 51-летняя Кармен Электра вышла в радужном металлическом платье, поражавшем глубиной декольте.
Об этом пишет Daily Mail.
"Барби" стал лучшим фильмом года
Звездные красавицы поражали яркими образами на красной дорожке. 50-летняя Хайди Клум вышла на красную дорожку в мини-платье с эффектным черно-белым шлейфом. Немецкая супермодель придала своему образу гламура с помощью жемчуга и дополнила наряд туфлями с острым носом. 55-летняя Кайли Миноуг ошеломила появлением в металлическом платье без рукавов с рюшами. 22-летняя Билли Айлиш продемонстрировала свой необычный стиль в черно-сером пуловере, черных брюках. Она дополнила образ массивными ботинками. Звезда картины "Русалочка" 23-летняя Холли Бейли вышла в синем платье из декольте.
Победителями в этом году стал в номинации "Фильм года", и "Лучшая комедия года" — блокбастер "Барби", "Лучшим актером" — Райян Гослинг, "Лучшей актрисой" — Марго Робби. Награду за достижения в киноиндустрии получил актер Адам Сендлер, триумф, как "Музыкальная икона" получил Ленни Кравец, "Оппенгеймер" стал лучшим драматическим фильмом года.
Лучшей комедийной актрисой названа Дженнифер Лоуренс, "Сериалом года" — "Анатомия Грей", лучшим комедийным сериалом назвали "В здании только убийцы", "Кардашян" одержали победу в номинации "Лучшее реалити-шоу", шоу "Голос" победил в номинации "Лучшее конкурсное шоу".
Джимми Феллон стал лучшим ведущим года, лучшей певицей выбрали Тейлор Свифт, а Шакира стала лучшей латиноамериканской певицей, Никки Минаж победила в номинации "Лучшая хип-хоп певица", Оливия Родриго одержала победу в номинации "Лучший альбом года".
Напомним, принц Уильям поразил появлением на светском мероприятии без супруги.
Ранее Марго Робби вышла на красную дорожку с оскаровскими номинантами.
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