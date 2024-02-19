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Звезда Playboy произвела фурор в откровенном платье на церемонии People's Choice Awards

19 февраля 2024 09:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда Playboy произвела фурор в откровенном платье на церемонии People&#39;s Choice Awards
Модель Кармен Электра. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Playboy Кармен Электра произвела фурор на 49-й ежегодной церемонии вручения премии People's Choice Awards. 51-летняя Кармен Электра вышла в радужном металлическом платье, поражавшем глубиной декольте.

Об этом пишет Daily Mail.

"Барби" стал лучшим фильмом года

Звездные красавицы поражали яркими образами на красной дорожке. 50-летняя Хайди Клум вышла на красную дорожку в мини-платье с эффектным черно-белым шлейфом. Немецкая супермодель придала своему образу гламура с помощью жемчуга и дополнила наряд туфлями с острым носом. 55-летняя Кайли Миноуг ошеломила появлением в металлическом платье без рукавов с рюшами. 22-летняя Билли Айлиш продемонстрировала свой необычный стиль в черно-сером пуловере, черных брюках. Она дополнила образ массивными ботинками. Звезда картины "Русалочка" 23-летняя Холли Бейли вышла в синем платье из декольте.

 

Модель Кармен Электра. Фото: Reuters
Модель Кармен Электра. Фото: Reuters

 

Модель Кармен Электра. Фото: Reuters
Модель Кармен Электра. Фото: Reuters

 

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters
Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

 

Певица Кайли Миноуг. Фото: Reuters
Певица Кайли Миноуг. Фото: Reuters

 

Модель Хайди Клум. Фото: Reuters
Модель Хайди Клум. Фото: Reuters

 

Певец Ленни Кравиц. Фото: Reuters
Певец Ленни Кравиц. Фото: Reuters

 

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters
Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

 

Актер Том Хиддлстон. Фото: Reuters
Актер Том Хиддлстон. Фото: Reuters

 

Актриса Холли Бейли. Фото: Reuters
Актриса Холли Бейли. Фото: Reuters

 

Актер Адам Сендлер. Фото: Reuters
Актер Адам Сендлер. Фото: Reuters

Победителями в этом году стал в номинации "Фильм года", и "Лучшая комедия года" — блокбастер "Барби", "Лучшим актером" — Райян Гослинг, "Лучшей актрисой" — Марго Робби. Награду за достижения в киноиндустрии получил актер Адам Сендлер, триумф, как "Музыкальная икона" получил Ленни Кравец, "Оппенгеймер" стал лучшим драматическим фильмом года.

Лучшей комедийной актрисой названа Дженнифер Лоуренс, "Сериалом года" — "Анатомия Грей", лучшим комедийным сериалом назвали "В здании только убийцы", "Кардашян" одержали победу в номинации "Лучшее реалити-шоу", шоу "Голос" победил в номинации "Лучшее конкурсное шоу".

Джимми Феллон стал лучшим ведущим года, лучшей певицей выбрали Тейлор Свифт, а Шакира стала лучшей латиноамериканской певицей, Никки Минаж победила в номинации "Лучшая хип-хоп певица", Оливия Родриго одержала победу в номинации "Лучший альбом года".

Напомним, принц Уильям поразил появлением на светском мероприятии без супруги.

Ранее Марго Робби вышла на красную дорожку с оскаровскими номинантами.

Билли Айлиш
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