Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт оголила підтягнутий прес на Берлінале arrow

Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт оголила підтягнутий прес на Берлінале

19 лютого 2024 14:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт оголила підтягнутий прес на Берлінале
Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Крістен Стюарт показала свою неймовірну фігуру під час фотосесії на Берлінському міжнародному кінофестивалі. 33-річна актриса вразила крихітним сірим бюстгальтером, який відкривав її підтягнутий живіт і декольте.

Про це пише Daily Mail.

Ефектний вихід Крістен Стюарт на кінофестивалі

Крістен поєднала топ із кольоровою міні-спідницею з принтом. Дія фільму розгортається на тлі 1980-х років і розповідає про те, що менеджерка відлюдного тренажерного залу Лу закохується у Джекі, амбітну культуристку, яка прямує до Вегаса в гонитві за своєю мрією. Але стосунки затягують їх глибоко в мережу злочинної родини Лу.

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters
Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters

 

Крістен також сказала, що вона вважає "справді звабливим" зображувати більш чоловічого персонажа, а не традиційно жіночі ролі, які її прославили.

Love Lies Bleeding — другий повнометражний фільм письменниці та режисерки Роуз Ґласс.

Після пресконференції актриса фільму "Сутінки" вийшла на червону доріжку. Крістен мала приголомшливий вигляд у білому блейзері Chanel без коміра з золотими ґудзиками, останні два з яких вона залишила розстебнутими. Піджак Chanel у класичному стилі поєднувався з білою спідницею. Вона доповнила образ чорними босоніжками та яскравим макіяжем.

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters
Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters
Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters

У фільмі Love Lies Bleeding грає безліч зірок, включаючи Дейва Франко та Джену Мелоун з "Голодних ігор". Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі "Санденс" 20 січня перед офіційним виходом 8 березня в Штатах і 19 квітня у Великій Британії.

Зараз Крістен заручена з Ділан Майєр. Зірка "Сутінків" і сценаристка спочатку зустрілися на зйомках фільму в 2013 році, а через багато років їхні дороги знову перетнулися завдяки спільному другу. Крістен раніше зустрічалася з моделлю Стеллою Максвелл і продюсеркою Алісією Каргайл.

Нагадаємо, People's Choice Awards обрала переможців цього року.

Раніше принц Вільям прийшов на червону доріжку кінопремії без дружини. 

Берлін
Крістен Стюарт
закордонні зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі