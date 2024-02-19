Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт оголила підтягнутий прес на Берлінале

Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters

Акторка Крістен Стюарт показала свою неймовірну фігуру під час фотосесії на Берлінському міжнародному кінофестивалі. 33-річна актриса вразила крихітним сірим бюстгальтером, який відкривав її підтягнутий живіт і декольте.

Про це пише Daily Mail.

Ефектний вихід Крістен Стюарт на кінофестивалі

Крістен поєднала топ із кольоровою міні-спідницею з принтом. Дія фільму розгортається на тлі 1980-х років і розповідає про те, що менеджерка відлюдного тренажерного залу Лу закохується у Джекі, амбітну культуристку, яка прямує до Вегаса в гонитві за своєю мрією. Але стосунки затягують їх глибоко в мережу злочинної родини Лу.

Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters

Крістен також сказала, що вона вважає "справді звабливим" зображувати більш чоловічого персонажа, а не традиційно жіночі ролі, які її прославили.

Love Lies Bleeding — другий повнометражний фільм письменниці та режисерки Роуз Ґласс.

Після пресконференції актриса фільму "Сутінки" вийшла на червону доріжку. Крістен мала приголомшливий вигляд у білому блейзері Chanel без коміра з золотими ґудзиками, останні два з яких вона залишила розстебнутими. Піджак Chanel у класичному стилі поєднувався з білою спідницею. Вона доповнила образ чорними босоніжками та яскравим макіяжем.

Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters

Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters

У фільмі Love Lies Bleeding грає безліч зірок, включаючи Дейва Франко та Джену Мелоун з "Голодних ігор". Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі "Санденс" 20 січня перед офіційним виходом 8 березня в Штатах і 19 квітня у Великій Британії.

Зараз Крістен заручена з Ділан Майєр. Зірка "Сутінків" і сценаристка спочатку зустрілися на зйомках фільму в 2013 році, а через багато років їхні дороги знову перетнулися завдяки спільному другу. Крістен раніше зустрічалася з моделлю Стеллою Максвелл і продюсеркою Алісією Каргайл.

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