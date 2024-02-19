Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт обнажила подтянутый пресс на Берлинале

Актриса Кристен Стюарт. Фото: Reuters

Актриса Кристен Стюарт показала свою невероятную фигуру во время фотосессии на Берлинском международном кинофестивале. 33-летняя актриса поразила крошечным серым бюстгальтером, открывавшим ее подтянутый живот и декольте.

Об этом пишет Daily Mail.

Эффектный выход Кристен Стюарт на кинофестивале

Кристен сочитала топ с цветной мини-юбкой с принтом. Действие фильма разворачивается на фоне 1980-х годов и рассказывает о том, что менеджер маленького тренажерного зала Лу влюбляется в Джеки, амбициозную культуристку, направляющуюся в Вегас в погоне за своей мечтой. Но отношения затягивают их глубоко в сеть преступной семьи Лу.

Актриса Кристен Стюарт. Фото: Reuters

Кристен также сказала, что она считает "обольстительным" изображать более мужского персонажа, а не традиционно женские роли, которые ее прославили.

Love Lies Bleeding — второй полнометражный фильм писательницы и режиссера Роуз Гласс.

После пресс-конференции актриса фильма "Сумерки" вышла на красную дорожку. Кристен выглядела потрясающе в белом блейзере Chanel без воротника с золотыми пуговицами. Пиджак Chanel в классическом стиле сочетался с белой юбкой. Она дополнила образ черными босоножками и макияжем.

Актриса Кристен Стюарт. Фото: Reuters

Актриса Кристен Стюарт. Фото: Reuters

В фильме Love Lies Bleeding играет множество звезд, включая Дэйва Франко и Джену Мэлоун из "Голодных игр". Мировая премьера фильма прошла на кинофестивале "Санденс" 20 января перед официальным выходом 8 марта в Штатах и 19 апреля в Великобритании.

Сейчас Кристен помолвлена с Дилан Майер. Звезда "Сумерек" и сценарист сначала встретились на съемках фильма в 2013 году, а спустя многие годы их дороги снова пересеклись благодаря общему другу. Кристен ранее встречалась с моделью Стеллой Максвелл и продюсером Алисией Каргайл.

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