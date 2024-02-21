Vanity Fair випустив digital-обкладинку з головними зірками Голлівуду — дехто знявся оголеним

Бредлі Купер, Наталі Портман, Педро Паскаль і Колман Домінго для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair

Відомі голлівудські зірки знялись разом у відео-обкладинці для Vanity Fair. Актор з фільму "Солтберн" з'явився у проєкті в образі без одягу.

Світлини глянець виклав в instagram.

Баррі Кеоган оголився на новій обкладинці Vanity Fair

Відомий глянець Vanity Fair створив цікаву обкладинку для свого 30-го щорічного випуску, який присвячений Голлівуду.

На сторінках журналу з'явились найпопулярніші актори — Бредлі Купер, Наталі Портман, Педро Паскаль, Колман Домінго, Джоді Комер, Лілі Гладстон, Грета Лі, Чарльз Мелтон, Да'Вайн Джой Рандольф, Дженна Ортега та Баррі Кеоган. Чимало з них номіновані на цьогорічний "Оскар".

Редактори журналу, окрім звичайної обкладинки, також створили її digital версію.

Зірка фільму "Солтберн" Баррі Кеоган знявся у цьому відео повністю оголений. Він повторив свій образ останньої сцени картины, яка стала вірусною у соціальний мережах. Інші зірки були в більш стриманому вбранні.

Джоді Комер, Лілі Гладстоун, Грета Лі, Чарльз Мелтон для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair

Да'Вайн Джой Рендольф для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair

Чарльз Мелтон для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair

Педро Паскаль і Колман Домінго для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair

Джена Ортега для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair

Раніше Баррі Кеоган знявся у вамп фотосесії — ванна з кров'ю і чорний латекс.

Також Шерон Стоун стала зіркою червоного хідника на Берлінале.