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Vanity Fair випустив digital-обкладинку з головними зірками Голлівуду — дехто знявся оголеним

21 лютого 2024 20:51
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Vanity Fair випустив digital-обкладинку з головними зірками Голлівуду — дехто знявся оголеним
Бредлі Купер, Наталі Портман, Педро Паскаль і Колман Домінго для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Відомі голлівудські зірки знялись разом у відео-обкладинці для Vanity Fair. Актор з фільму "Солтберн" з'явився у проєкті в образі без одягу.

Світлини глянець виклав в instagram.

Баррі Кеоган оголився на новій обкладинці Vanity Fair

Відомий глянець Vanity Fair створив цікаву обкладинку для свого 30-го щорічного випуску, який присвячений Голлівуду.

На сторінках журналу з'явились найпопулярніші актори — Бредлі Купер, Наталі Портман, Педро Паскаль, Колман Домінго, Джоді Комер, Лілі Гладстон, Грета Лі, Чарльз Мелтон, Да'Вайн Джой Рандольф, Дженна Ортега та Баррі Кеоган. Чимало з них номіновані на цьогорічний "Оскар".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vanity Fair (@vanityfair)

Редактори журналу, окрім звичайної обкладинки, також створили її digital версію.

Зірка фільму "Солтберн" Баррі Кеоган знявся у цьому відео повністю оголений. Він повторив свій образ останньої сцени картины, яка стала вірусною у соціальний мережах. Інші зірки були в більш стриманому вбранні.

Джоді Комер, Лілі Шледстоун, Грета Лі, Чарльз Мелтон для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Джоді Комер, Лілі Гладстоун, Грета Лі, Чарльз Мелтон для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Да'Вайн Джой Рендольф для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Да'Вайн Джой Рендольф для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Чарльз Мелтон для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Чарльз Мелтон для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Педро Паскаль і Колдман Домінго для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Педро Паскаль і Колман Домінго для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair
Джена Ортега
Джена Ортега для Vanity Fair. Фото: Vanity Fair

Раніше Баррі Кеоган знявся у вамп фотосесії — ванна з кров'ю і чорний латекс.

Також Шерон Стоун стала зіркою червоного хідника на Берлінале.

Голлівуд
актори
закордонні зірки
Дженна Ортега
Наталі Портман
фотосесія
Педро Паскаль

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