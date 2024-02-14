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Известная украинская певица примерила свадебное платье на День святого Валентина

14 февраля 2024 16:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Известная украинская певица примерила свадебное платье на День святого Валентина
Певица Маша Кондратенко. Фото: стоп-кадр клипа
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица Маша Кондратенко выпустила новый трек и клип "Хто це така?". Она пробежалась по трассе в образе невесты и ее поклонникам это понравилось.

Звезда выложила клип на YouTube.

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Маша Кондратенко выпустила трек "Хто це така?"

Молодая украинская певица Маша Кондратенко, создавшая хит "Ванька-Встанька", выпустила новую песню. Трек "Хто це така?" чувствуется, как собственная история артистки. Она признается, что не верит в "любовь навсегда" и высмеивает новую девушку бывшего.

"Приглашаю вас к просмотру клипа, где я бегаю в свадебном платье ищу своего жениха. Не хочу много писать о видео, потому что уверена, что вы сами поймете настроение и почувствуете каждый свое", — прокомментировала выход своей песни Кондратенко.

В клипе Кондратенко надела белое платье и кружево похожее на нечто среднее между скатертью и фатой. Ее образ выглядит комедийно — так же, как и настроение трека.

Украинцы потрясены релизом трека в День святого Валентина

Подписчики артистки оставили отзывы в комментариях. В основном людям понравилось.

  • С Днем Всех Влюбленных, Маш! Отзыв оставил под клипом, хорошая, яркая, динамичная работа! Поражает твоя способность петь такие вещи и оставаться энергичной и веселой, могу только позавидовать и пожелать успехов в творчестве.
  • Раньше было лучше.
  • Бодрый трек! Класс.
Комментарии под песней "Кто это такая?"
Комментарии под песней "Хто це така?" Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko/

Ранее Кондратенко намекнула, что это она скрывается под псевдонимом Клавдии Петровны.

Также Павел Зибров выпустил новую песню о любви.

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украинские звезды
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День Святого Валентина
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Маша Кондратенко

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