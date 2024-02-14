Відома українська співачка приміряла весільну сукню на День святого Валентина

Співачка Маша Кондратенко. Фото: стоп-кадр кліпу

Українська співачка Маша Кондратенко випустила новий трек і кліп "Хто це така?". Вона пробіглася трасою в образі нареченої і її прихильникам це сподобалось.

Зірка виклала кліп на YouTube.

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Маша Кондратенко випустила трек "Хто це така?"

Молода українська співачка Маша Кондратенко, яка створила хіт "Ванька-Встанька", випустила нову пісню. Трек "Хто це така?" відчувається, як власна історія артистки. Вона зізнається, що не вірить у "кохання назавжди" і висміює нову дівчину колишнього.

"Запрошую вас до перегляду кліпу, де я бігаю у весільній сукні шукаю свого нареченого. Не хочу багато писати про відео, бо впевнена, що ви самі зрозумієте настрій і відчуєте кожен своє", — прокоментувала вихід своєї пісні Кондратенко.

У кліпі Кондратенко вдягнула білу сукню та мереживо схоже на щось середнє між скатертиною і фатою. Її образ виглядає комедійно — так само, як і настрій треку.

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Підписники артистки залишили свій відгук про пісню в коментарях. Здебільшого людям сподобалось.

З Днем Усіх Закоханих, Маш! Відгук залишив під кліпом, гарна, яскрава, динамічна робота! Вражає твоя здатність співати про такі речі та залишатись енергічною та веселою, можу тільки позаздрити та побажати успіхів у творчості.

Раніше було краще.

Бадьорий трек! Клас.

Коментарі під піснею "Хто це така?". Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko/

Раніше Кондратенко натякнула, що це вона приховується під псевдонімом Клавдії Петрівни.

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