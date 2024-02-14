Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Відома українська співачка приміряла весільну сукню на День святого Валентина arrow

Відома українська співачка приміряла весільну сукню на День святого Валентина

14 лютого 2024 16:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Відома українська співачка приміряла весільну сукню на День святого Валентина
Співачка Маша Кондратенко. Фото: стоп-кадр кліпу
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Маша Кондратенко випустила новий трек і кліп "Хто це така?". Вона пробіглася трасою в образі нареченої і її прихильникам це сподобалось.

Зірка виклала кліп на YouTube.

Читайте також:

Маша Кондратенко випустила трек "Хто це така?"

Молода українська співачка Маша Кондратенко, яка створила хіт "Ванька-Встанька", випустила нову пісню. Трек "Хто це така?" відчувається, як власна історія артистки. Вона зізнається, що не вірить у "кохання назавжди" і висміює нову дівчину колишнього. 

"Запрошую вас до перегляду кліпу, де я бігаю у весільній сукні шукаю свого нареченого. Не хочу багато писати про відео, бо впевнена, що ви самі зрозумієте настрій і відчуєте кожен своє", — прокоментувала вихід своєї пісні Кондратенко.

У кліпі Кондратенко вдягнула білу сукню та мереживо схоже на щось середнє між скатертиною і фатою. Її образ виглядає комедійно — так само, як і настрій треку.

Українці вражені релізом треку в День святого Валентину

Підписники артистки залишили свій відгук про пісню в коментарях. Здебільшого людям сподобалось.

  • З Днем Усіх Закоханих, Маш! Відгук залишив під кліпом, гарна, яскрава, динамічна робота! Вражає твоя здатність співати про такі речі та залишатись енергічною та веселою, можу тільки позаздрити та побажати успіхів у творчості.
  • Раніше було краще.
  • Бадьорий трек! Клас.
Коментарі під піснею "Хто це така?"
Коментарі під піснею "Хто це така?". Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko/

Раніше Кондратенко натякнула, що це вона приховується під псевдонімом Клавдії Петрівни.

Також Павло Зібров випустив нову пісню про кохання.

музика
українські зірки
пісня
День Святого Валентина
кліп
Маша Кондратенко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі