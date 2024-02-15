Известный музыкант поддержал мобилизацию и вступил в ряды ВСУ

Музыкант Сергей Силаков (thekomakoma). Фото: Instagram/thekomakoma

На фоне обсуждения законопроекта о мобилизации, молодой музыкант Сергей Силаков, более известный как thekomakoma, вступил в ряды ВСУ. Об этом он заявил в два раунда, чем озадачил некоторых пользователей соцсетей.

Соответствующие публикации появились в Instagram Сергея.

Thekomakoma вступил в ряды ВСУ

Сначала 31-летний уроженец Тернопольской области опубликовал фото, на котором он позирует в гражданской одежде, но с бритой головой.

"Я поддерживаю мобилизацию. Есть время забавы, есть время войны. Никто кроме нас не спасет нас", — написал Сергей.

Некоторые пользователи соцсетей начали обвинять Силакова в пиаре. Впрочем, через некоторое время thekomakoma опубликовал видео, на котором он был уже в военной форме. Артист призвал поддержать донатами потребности аэроразведки батальона "Гроза", в котором служит Сергей.

После публикации этого видео комментаторы, обвинявшие артиста в хайпе промолчали. Другие же поблагодарили Сергея за его гражданскую позицию. Свои лайки поставили и знаменитости. Среди них певец Wellboy и блогер, общественный деятель, а с недавних пор телеведущая — Даша Астафьева.

Большая честь тебе и уважение

Желаю ультрабыстрого сбора. Пусть вас оберегают все высшие силы

Спасибо, что боретесь за нашу жизнь и это священное государство

Думаю, что концертами ты собирал бы больше. Но уважаю и такое решение.

Напомним, ранее мы писали, что участник Kalush Orchestra посетил онкобольных детей. Также мы рассказывали, что ведущая "Сніданку з 1+1" объяснила эмоциональную брань в прямом эфире.