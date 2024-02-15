Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Известный музыкант поддержал мобилизацию и вступил в ряды ВСУ arrow

Известный музыкант поддержал мобилизацию и вступил в ряды ВСУ

15 февраля 2024 23:35
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Известный музыкант поддержал мобилизацию и вступил в ряды ВСУ
Музыкант Сергей Силаков (thekomakoma). Фото: Instagram/thekomakoma
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На фоне обсуждения законопроекта о мобилизации, молодой музыкант Сергей Силаков, более известный как thekomakoma, вступил в ряды ВСУ. Об этом он заявил в два раунда, чем озадачил некоторых пользователей соцсетей.

Соответствующие публикации появились в Instagram Сергея.

Thekomakoma вступил в ряды ВСУ

Сначала 31-летний уроженец Тернопольской области опубликовал фото, на котором он позирует в гражданской одежде, но с бритой головой.

"Я поддерживаю мобилизацию. Есть время забавы, есть время войны. Никто кроме нас не спасет нас", — написал Сергей.

Некоторые пользователи соцсетей начали обвинять Силакова в пиаре. Впрочем, через некоторое время thekomakoma опубликовал видео, на котором он был уже в военной форме. Артист призвал поддержать донатами потребности аэроразведки батальона "Гроза", в котором служит Сергей.

После публикации этого видео комментаторы, обвинявшие артиста в хайпе промолчали. Другие же поблагодарили Сергея за его гражданскую позицию. Свои лайки поставили и знаменитости. Среди них певец Wellboy и блогер, общественный деятель, а с недавних пор телеведущая — Даша Астафьева.

  • Большая честь тебе и уважение
  • Желаю ультрабыстрого сбора. Пусть вас оберегают все высшие силы
  • Спасибо, что боретесь за нашу жизнь и это священное государство
  • Думаю, что концертами ты собирал бы больше. Но уважаю и такое решение.

Напомним, ранее мы писали, что участник Kalush Orchestra посетил онкобольных детей. Также мы рассказывали, что ведущая "Сніданку з 1+1" объяснила эмоциональную брань в прямом эфире.

соцсети
видео
украинские звезды
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме