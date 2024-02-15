Відомий музикант підтримав мобілізацію та вступив до лав ЗСУ
На тлі обговорення законопроєкту про мобілізацію, молодий музикант Сергій Сілаков, більш відомий як thekomakoma, вступив до лав ЗСУ. Про це він заявив у два раунди, чим спантеличив деяких користувачів соцмереж.
Відповідні публікації з’явились в Instagram Сергія.
Thekomakoma вступив до лав ЗСУ
Спочатку 31-річний уродженець Тернопільської області опублікував фото, в якому він позує в цивільному одязі, але з поголеною головою.
"Я підтримую мобілізацію. Є час забави, є час війни. Ніхто крім нас не спасе нас", — написав Сергій.
Деякі користувачі соцмереж почали звинувачувати Сілакова в піарі. Втім, через деякий час thekomakoma опублікував відео, на якому він був вже у військовій формі. Артист закликав підтримати донатами потреби аеророзвідки батальйону "Гроза", в якій служить Сергій.
Після публікації цього відео коментатори, які звинувачували артиста в хайпі промовчали. Інші ж подякували Сергію за його громадянську позицію. Свої лайки поставили й знаменитості. Серед них співак Wellboy та блогерка, громадська діячка, а з недавніх пір телеведуча — Даша Астаф’єва.
- Велика честь тобі і повага
- Бажаю ультрашвидкого збору. Хай вас оберігають всі вищі сили
- Дякую, що боретеся за наше життя й цю священну державу
- Думаю, що концертами ти б збирав більше. Але поважаю і таке рішення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що учасник Kalush Orchestra відвідав онкохворих дітей. Також ми розповідали, що ведуча "Сніданку з 1+1" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі.
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