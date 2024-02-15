Відомий музикант підтримав мобілізацію та вступив до лав ЗСУ

Музикант Сергій Сілаков (thekomakoma). Фото: Instagram/thekomakoma

На тлі обговорення законопроєкту про мобілізацію, молодий музикант Сергій Сілаков, більш відомий як thekomakoma, вступив до лав ЗСУ. Про це він заявив у два раунди, чим спантеличив деяких користувачів соцмереж.

Відповідні публікації з’явились в Instagram Сергія.

Thekomakoma вступив до лав ЗСУ

Спочатку 31-річний уродженець Тернопільської області опублікував фото, в якому він позує в цивільному одязі, але з поголеною головою.

"Я підтримую мобілізацію. Є час забави, є час війни. Ніхто крім нас не спасе нас", — написав Сергій.

Деякі користувачі соцмереж почали звинувачувати Сілакова в піарі. Втім, через деякий час thekomakoma опублікував відео, на якому він був вже у військовій формі. Артист закликав підтримати донатами потреби аеророзвідки батальйону "Гроза", в якій служить Сергій.

Після публікації цього відео коментатори, які звинувачували артиста в хайпі промовчали. Інші ж подякували Сергію за його громадянську позицію. Свої лайки поставили й знаменитості. Серед них співак Wellboy та блогерка, громадська діячка, а з недавніх пір телеведуча — Даша Астаф’єва.

Велика честь тобі і повага

Бажаю ультрашвидкого збору. Хай вас оберігають всі вищі сили

Дякую, що боретеся за наше життя й цю священну державу

Думаю, що концертами ти б збирав більше. Але поважаю і таке рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасник Kalush Orchestra відвідав онкохворих дітей. Також ми розповідали, що ведуча "Сніданку з 1+1" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі.