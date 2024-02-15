Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Відомий музикант підтримав мобілізацію та вступив до лав ЗСУ arrow

Відомий музикант підтримав мобілізацію та вступив до лав ЗСУ

15 лютого 2024 23:35
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Відомий музикант підтримав мобілізацію та вступив до лав ЗСУ
Музикант Сергій Сілаков (thekomakoma). Фото: Instagram/thekomakoma
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На тлі обговорення законопроєкту про мобілізацію, молодий музикант Сергій Сілаков, більш відомий як  thekomakoma, вступив до лав ЗСУ. Про це він заявив у два раунди, чим спантеличив деяких користувачів соцмереж.

Відповідні публікації з’явились в Instagram Сергія. 

Thekomakoma вступив до лав ЗСУ

Спочатку 31-річний уродженець Тернопільської області опублікував фото, в якому він позує в цивільному одязі, але з поголеною головою.

"Я підтримую мобілізацію. Є час забави, є час війни. Ніхто крім нас не спасе нас", — написав Сергій. 

Деякі користувачі соцмереж почали звинувачувати Сілакова в піарі. Втім, через деякий час thekomakoma опублікував відео, на якому він був вже у військовій формі. Артист закликав підтримати донатами потреби аеророзвідки батальйону "Гроза", в якій служить Сергій.

Після публікації цього відео коментатори, які звинувачували артиста в хайпі промовчали. Інші ж подякували Сергію за його громадянську позицію. Свої лайки поставили й знаменитості. Серед них співак Wellboy та блогерка, громадська діячка, а з недавніх пір телеведуча — Даша Астаф’єва.

  • Велика честь тобі і повага
  • Бажаю ультрашвидкого збору. Хай вас оберігають всі вищі сили
  • Дякую, що боретеся за наше життя й цю священну державу
  • Думаю, що концертами ти б збирав більше. Але поважаю і таке рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасник Kalush Orchestra відвідав онкохворих дітей. Також ми розповідали, що ведуча "Сніданку з 1+1" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі.

соцмережі
відео
українські зірки
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі