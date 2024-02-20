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Известного американского блогера заключили в тюрьму на 60 лет за издевательство над детьми

20 февраля 2024 22:53
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Известного американского блогера заключили в тюрьму на 60 лет за издевательство над детьми
Блоггерша Руби Франке со своей семьей. Фото:
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Американского блогера Руби Франке, которая была ментором с воспитания, засудили на 60 лет. Причиной послужило ее издевательство над собственными детьми.

Об этом пишет Page Six.

Руби Франке рассказывала, как воспитывать чужих детей, а своих морила голодом

Блогера шоу "8 пассажиров" Руби Франке приговорили к 60 годам заключения. Она имеет время в течение месяца, чтобы обжаловать решение суда.

"Я унижена и готова отбывать тюремное заключение столько, сколько мне нужно. Я стараюсь отучиться от своего токсического поведения", — сказала 42-летняя Франке судьи со слезами на глазах.

Руби Франке на судье. Фото: Law & Crime / YouTube
Руби Франке на судье. Фото: Law & Crime / YouTube

Она также извинилась, что коверкала слова Бога в своих лекциях по воспитанию. Ее бывшый деловой партнер по проекту Джоди Нан Гильдебрандт получила такой же срок. Судья сказал ей, что она тоже терроризировала детей, однако женщина возражала.

"Я искренне любилf этих детей. Одна из причин, почему я не пошла на суд, состоит в том, что я не хотела, чтобы они снова пережили это", — отвечала Гильдебрант.

Фото: Connexions Classroom
Осужденые Джоди Нан Гильдебрандт и Руби Франке. Фото: Connexions Classroom

Детали дела жестокого блогера Руби Франке

Руби Франке вела популярный блог с советами по воспитанию, рассказывала о собственном пути со своими шестью детьми. Она имела более 2 миллионов подписчиков. Оказалось, что женщина издевалась над своей семьей.

Правда, выяснилась, когда ее маленький 12-летний сын сбежал из дома и весь в ранах попросил у соседа еду. Позже полиция обвинила Франке и в издевательстве над ее вторым ребенком, который был госпитализирован.

Бизнес-партнер Джоди Нан Гильдебрандт также морила голодом своего ребенка. 10-летнюю девочку обнаружили в состоянии недоедания.

Семья Руби Франке. Фото: instagram.abbyfranke_8passengers
Семья Руби Франке. Фото: instagram.abbyfranke_8passengers

1 сентября Франке и Гильдебрандт официально предъявили обвинения в жестоком обращении с двумя детьми, а именно в физическом насилии, недоедании и серьезных эмоциональных травмах.

Старшая дочь блогера прокомментировала арест матери, как "достижение справедливости". Вероятно, она также росла в условиях морального и физического насилия.

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США
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блогеры
наказание
насилие

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