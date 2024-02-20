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Відому американську блогерку ув'язнили на 60 років за знущання над дітьми

20 лютого 2024 22:53
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Відому американську блогерку ув'язнили на 60 років за знущання над дітьми
Блогерка Рубі Франке зі своєю сім'єю. Фото:
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Американську блогерку Рубі Франке, яка була менторкою з виховання, засудили на 60 років. Причиною стало її знущання над власними дітьми.

Про це пише Page Six.

Рубі Франке розповідала, як виховувати чужих дітей, а своїх морила голодом

Блогерку каналу "8 пасажирів" Рубі Франке засудили до 60 років ув'язнення. Вона має час протягом місяця, щоб оскардити рішення суду.

"Я принижена і готова відбувати тюремне ув’язнення стільки, скільки мені потрібно. Я прагну відучитися від своєї токсичної поведінки", — сказала 42-річна Франке судді зі сльозами на очах.

Рубі Франке на судді. Фото: Law & Crime / YouTube
Рубі Франке на судді. Фото: Law & Crime / YouTube

Вона також вибачилась, що перекручувала слова Бога у своїх лекціях з виховання. Її колишня ділова партнерка по проєкту Джоді Нан Гільдебрандт отримала такий самий термін. Суддя сказав їй, що вона також тероризувала дітей, проте жінка заперечувала.

"Я щиро любила цих дітей. Одна з причин, чому я не пішла на суд, полягає в тому, що я не хотіла, щоб вони знову пережили це", — відповідала Гільдебрант.

Фото: Connexions Classroom
Засуджені Джоді Нан Гільдебрандт і Рубі Франке. Фото: Connexions Classroom

Деталі справи жорстокої блогерки Рубі Франке

Рубі Франке вела популярний блог з порадами щодо виховання, розповідала про власний шлях зі своїми шістьома дітьми. Вона мала понад 2 мільйона підписників. Виявилось, що жінка знущалась над своєю сім'єю.

Правда з'ясувалась, коли її маленький син втік з дому і увесь в ранах попросив у сусіда їжу. Пізніше поліція звинуватила Франке і в знущанні над її другою дитиною, яку госпіталізували разом з хлопцем. 

Бізнес-партнерка блогерки Джоді Нан Гільдебрандт також морола голодом свою дитину. 10-річну дівчинку знайшли у стані недоїдання. 

Сім'я Рубі Франке. Фото: instagram.abbyfranke_8passengers
Сім'я Рубі Франке. Фото: instagram.abbyfranke_8passengers

1 вересня Франке та Гільдебрандт офіційно висунули звинувачення у жорстокому поводженні з двома дітьми, а саме у фізичному насильстві, недоїданні та серйозних емоційних травмах.

Старша донька блогерки прокоментувала арешт матері, як "досягнення справедливості". Ймовірно вона також росла в умовах морального і фізичного насильства. 

Раніше активісти увірвались до резиденції короля Чарльза і почали вимагати знизити ціни.

Також зірка "Величного століття" зрадив українських фанатів і полетів у Москву пити горілку.

США
суд
діти
блогери
покарання
насильство

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