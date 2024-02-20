Відому американську блогерку ув'язнили на 60 років за знущання над дітьми
Американську блогерку Рубі Франке, яка була менторкою з виховання, засудили на 60 років. Причиною стало її знущання над власними дітьми.
Про це пише Page Six.
Рубі Франке розповідала, як виховувати чужих дітей, а своїх морила голодом
Блогерку каналу "8 пасажирів" Рубі Франке засудили до 60 років ув'язнення. Вона має час протягом місяця, щоб оскардити рішення суду.
"Я принижена і готова відбувати тюремне ув’язнення стільки, скільки мені потрібно. Я прагну відучитися від своєї токсичної поведінки", — сказала 42-річна Франке судді зі сльозами на очах.
Вона також вибачилась, що перекручувала слова Бога у своїх лекціях з виховання. Її колишня ділова партнерка по проєкту Джоді Нан Гільдебрандт отримала такий самий термін. Суддя сказав їй, що вона також тероризувала дітей, проте жінка заперечувала.
"Я щиро любила цих дітей. Одна з причин, чому я не пішла на суд, полягає в тому, що я не хотіла, щоб вони знову пережили це", — відповідала Гільдебрант.
Деталі справи жорстокої блогерки Рубі Франке
Рубі Франке вела популярний блог з порадами щодо виховання, розповідала про власний шлях зі своїми шістьома дітьми. Вона мала понад 2 мільйона підписників. Виявилось, що жінка знущалась над своєю сім'єю.
Правда з'ясувалась, коли її маленький син втік з дому і увесь в ранах попросив у сусіда їжу. Пізніше поліція звинуватила Франке і в знущанні над її другою дитиною, яку госпіталізували разом з хлопцем.
Бізнес-партнерка блогерки Джоді Нан Гільдебрандт також морола голодом свою дитину. 10-річну дівчинку знайшли у стані недоїдання.
1 вересня Франке та Гільдебрандт офіційно висунули звинувачення у жорстокому поводженні з двома дітьми, а саме у фізичному насильстві, недоїданні та серйозних емоційних травмах.
Старша донька блогерки прокоментувала арешт матері, як "досягнення справедливості". Ймовірно вона також росла в умовах морального і фізичного насильства.
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