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Виктория Бекхэм сломала ногу

23 февраля 2024 08:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Виктория Бекхэм сломала ногу
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Виктория Бекхэм получила "чистый перелом" стопы после того, как недавно упала во время тренировки. Новость сообщил ее супруг Дэвид.

Об этом пишет Daily Mail.

Виктория Бекхэм получила травму в спортзале

49-летний дизайнер недавно рассказала, что ее День святого Валентина начался неудачно, когда она упала в тренажерном зале. Дэвид позже рассказал: "Кажется, небольшой несчастный случай моей супруги в спортзале был настоящим переломом...".

 

Виктория Бекхэм сломала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория Бекхэм сломала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Виктория Бекхэм сломала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория Бекхэм сломала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дэвид поделился фотографией ноги Виктории в медицинском ботинке. 14 февраля Виктория показала фотографии в своих Instagram Stories.

Ранее Виктория ломала ногу в 2018 году.

Тогда она написала: "Спасибо за все нежные сообщения, небольшой перелом, просто нужен отдых!".

В июле Дэвид и Виктория собираются отметить 25-ю годовщину свадьбы. Пара связала себя узами брака на красивой церемонии стоимостью 750 000 фунтов стерлингов во дворце в Ирландии с легендарными тронами. Виктория была в платье от Vera Wang.

У футболиста уже более 60 татуировок, многие из которых посвящены близким, среди которых и супруге-модельеру. У него на среднем пальце левой руки изображено "Роскошная" (Posh), намекая на прозвище Виктории в Spice Girls. Он также имеет фразу на латинском Ut Amem Et Foveam (То, что я люблю и чем дорожу), написанную под именем Виктории на левой руке.

Напомним, Виктория Бекхэм показала взрослую дочь.

Ранее Дэвид Бекхэм романтически поздравил супругу с праздником.

Дэвид Бекхэм
Виктория Бекхэм
зарубежные звезды
травма

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