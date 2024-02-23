Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Виктория Бекхэм получила "чистый перелом" стопы после того, как недавно упала во время тренировки. Новость сообщил ее супруг Дэвид.

Об этом пишет Daily Mail.

Виктория Бекхэм получила травму в спортзале

49-летний дизайнер недавно рассказала, что ее День святого Валентина начался неудачно, когда она упала в тренажерном зале. Дэвид позже рассказал: "Кажется, небольшой несчастный случай моей супруги в спортзале был настоящим переломом...".

Виктория Бекхэм сломала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория Бекхэм сломала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дэвид поделился фотографией ноги Виктории в медицинском ботинке. 14 февраля Виктория показала фотографии в своих Instagram Stories.

Ранее Виктория ломала ногу в 2018 году.

Тогда она написала: "Спасибо за все нежные сообщения, небольшой перелом, просто нужен отдых!".

В июле Дэвид и Виктория собираются отметить 25-ю годовщину свадьбы. Пара связала себя узами брака на красивой церемонии стоимостью 750 000 фунтов стерлингов во дворце в Ирландии с легендарными тронами. Виктория была в платье от Vera Wang.

У футболиста уже более 60 татуировок, многие из которых посвящены близким, среди которых и супруге-модельеру. У него на среднем пальце левой руки изображено "Роскошная" (Posh), намекая на прозвище Виктории в Spice Girls. Он также имеет фразу на латинском Ut Amem Et Foveam (То, что я люблю и чем дорожу), написанную под именем Виктории на левой руке.

Напомним, Виктория Бекхэм показала взрослую дочь.

Ранее Дэвид Бекхэм романтически поздравил супругу с праздником.