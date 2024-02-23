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Вікторія Бекхем зламала ногу

23 лютого 2024 08:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вікторія Бекхем зламала ногу
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Вікторія Бекхем отримала "чистий перелом" стопи після того, як нещодавно впала під час тренування. Новину повідомив її чоловік Девід.

Про це пише Daily Mail.

Вікторія Бекхем отримала травму у спортзалі

49-річний дизайнерка нещодавно розповіла, що її День святого Валентина почався невдало, коли вона впала в тренажерному залі. Девід пізніше розповів: "Здається, невеликий нещасний випадок моєї дружини в спортзалі був справжнім переломом...".

 

Вікторія Бекхем зламала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Вікторія Бекхем зламала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Вікторія Бекхем зламала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Вікторія Бекхем зламала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід поділився фотографією ноги Вікторії в медичному черевику. 14 лютого Вікторія поділилася фотографіями травми у своїх Instagram Stories.

Раніше Вікторія ламала ногу у 2018 році.

Тоді вона написала: "Дякую за всі чудові повідомлення, невеликий перелом, просто потрібен відпочинок!".

У липні Девід і Вікторія збираються відзначити 25-ту річницю весілля. Пара пов’язала себе узами шлюбу на приголомшливій церемонії вартістю 750 000 фунтів стерлінгів в палаці в Ірландії, укомплектованому легендарними тронами. Вікторія була у сукні від Vera Wang.

У футболіста вже понад 60 татуювань, багато з яких присвячені близтким, серед яких й дружині-модельєру. У нього на середньому пальці лівої руки написано "Розкішна" (Posh), що натякає на прізвисько Вікторії у Spice Girls. Він також має фразу латинською Ut Amem Et Foveam (Та, що я кохаю і чим дорожу), написану під іменем Вікторії на лівій руці.

Нагадаємо,  Вікторія Бекхем показала дорослу доньку.

Раніше Девід Бекхем романтично привітав дружина зі святом. 

Девід Бекхем
Вікторія Бекхем
закордонні зірки
травма

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