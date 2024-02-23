Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

Вікторія Бекхем отримала "чистий перелом" стопи після того, як нещодавно впала під час тренування. Новину повідомив її чоловік Девід.

Про це пише Daily Mail.

Вікторія Бекхем отримала травму у спортзалі

49-річний дизайнерка нещодавно розповіла, що її День святого Валентина почався невдало, коли вона впала в тренажерному залі. Девід пізніше розповів: "Здається, невеликий нещасний випадок моєї дружини в спортзалі був справжнім переломом...".

Вікторія Бекхем зламала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем зламала ногу. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід поділився фотографією ноги Вікторії в медичному черевику. 14 лютого Вікторія поділилася фотографіями травми у своїх Instagram Stories.

Раніше Вікторія ламала ногу у 2018 році.

Тоді вона написала: "Дякую за всі чудові повідомлення, невеликий перелом, просто потрібен відпочинок!".

У липні Девід і Вікторія збираються відзначити 25-ту річницю весілля. Пара пов’язала себе узами шлюбу на приголомшливій церемонії вартістю 750 000 фунтів стерлінгів в палаці в Ірландії, укомплектованому легендарними тронами. Вікторія була у сукні від Vera Wang.

У футболіста вже понад 60 татуювань, багато з яких присвячені близтким, серед яких й дружині-модельєру. У нього на середньому пальці лівої руки написано "Розкішна" (Posh), що натякає на прізвисько Вікторії у Spice Girls. Він також має фразу латинською Ut Amem Et Foveam (Та, що я кохаю і чим дорожу), написану під іменем Вікторії на лівій руці.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала дорослу доньку.

Раніше Девід Бекхем романтично привітав дружина зі святом.