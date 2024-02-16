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Впервые за 5 лет — Дженнифер Лопес анонсировала новый тур

16 февраля 2024 12:32
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Впервые за 5 лет — Дженнифер Лопес анонсировала новый тур
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Популярная певица Дженнифер Лопес анонсировала новый тур в Америке. Она не организовывала такое количество концертов уже 5 лет. 

Звезда сообщила об этом в Instagram.

Джей Ло поедет в тур по Северной Америке

Американская певица Дженнифер Лопес анонсировала свой новый тур "This is me…now tour". Она выступит на концертах в Северной Америке. Шоу начнется 26 июня в Орландо.

Всего певица планирует отыграть 34 концерта в течение этого лета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Поклонники Джей Ло безумно счастливы

Фанаты певицы, проживающие в городах, где состоятся концерты, очень радуются, однако европейцы огорчены. Они спрашивают звезду, когда она прилетит на другой континент.

"Когда Европа? О боже, прилетите в Европу"

"Вау, я уже покупаю билеты!"

"Когда Бразилия?"

"Дженнифер! У меня нет денег!"

"Нельзя насладиться этим"

Реакция фанатов на тур Джей Ло
Реакция фанатов на тур Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/

Ранее Джей Ло появилась в объятиях любимого и очень известного мужчины.

Также звезда пикантно снялась для журнала без нижнего белья, а дочь мужа Лопес кардинально изменила имидж.

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