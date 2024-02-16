Впервые за 5 лет — Дженнифер Лопес анонсировала новый тур

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Популярная певица Дженнифер Лопес анонсировала новый тур в Америке. Она не организовывала такое количество концертов уже 5 лет.

Звезда сообщила об этом в Instagram.

Джей Ло поедет в тур по Северной Америке

Американская певица Дженнифер Лопес анонсировала свой новый тур "This is me…now tour". Она выступит на концертах в Северной Америке. Шоу начнется 26 июня в Орландо.

Всего певица планирует отыграть 34 концерта в течение этого лета.

Поклонники Джей Ло безумно счастливы

Фанаты певицы, проживающие в городах, где состоятся концерты, очень радуются, однако европейцы огорчены. Они спрашивают звезду, когда она прилетит на другой континент.

"Когда Европа? О боже, прилетите в Европу"

"Вау, я уже покупаю билеты!"

"Когда Бразилия?"

"Дженнифер! У меня нет денег!"

"Нельзя насладиться этим"

Реакция фанатов на тур Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/

Ранее Джей Ло появилась в объятиях любимого и очень известного мужчины.

Также звезда пикантно снялась для журнала без нижнего белья, а дочь мужа Лопес кардинально изменила имидж.