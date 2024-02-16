Впервые за 5 лет — Дженнифер Лопес анонсировала новый тур
Популярная певица Дженнифер Лопес анонсировала новый тур в Америке. Она не организовывала такое количество концертов уже 5 лет.
Звезда сообщила об этом в Instagram.
Джей Ло поедет в тур по Северной Америке
Американская певица Дженнифер Лопес анонсировала свой новый тур "This is me…now tour". Она выступит на концертах в Северной Америке. Шоу начнется 26 июня в Орландо.
Всего певица планирует отыграть 34 концерта в течение этого лета.
Поклонники Джей Ло безумно счастливы
Фанаты певицы, проживающие в городах, где состоятся концерты, очень радуются, однако европейцы огорчены. Они спрашивают звезду, когда она прилетит на другой континент.
"Когда Европа? О боже, прилетите в Европу"
"Вау, я уже покупаю билеты!"
"Когда Бразилия?"
"Дженнифер! У меня нет денег!"
"Нельзя насладиться этим"
Ранее Джей Ло появилась в объятиях любимого и очень известного мужчины.
Также звезда пикантно снялась для журнала без нижнего белья, а дочь мужа Лопес кардинально изменила имидж.
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