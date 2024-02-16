Вперше за 5 років — Дженніфер Лопес анонсувала новий тур

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Популярна співачка Дженніфер Лопес анонсувала новий тур в Америці. Вона не організовувала таку кількість концертів вже 5 років.

Зірка повідомила про це в Instagram.

Джей Ло поїде в тур Північною Америкою

Американська співачка Дженніфер Лопес анонсувала свій новий тур "This is me…now tour". Вона виступить на концертах у північній Америці. Шоу розпочнеться 26 червня в Орландо.

Заголом співачка планує відіграти 34 концерти протягом цього літа.

Шанувальники Джей Ло шалено щасливі

Фанати співачки, які проживають у містах, де відбудуться концерти, дуже радіють, проте європейці засмучені. Вони запитують зірку, коли вона прилетить на інший континент.

"Коли Європа? О боже, прилетіть в Європу"

"Вау, я вже купую квитки!"

"Коли Бразилія?"

"Дженніфер! У мене немає грошей!"

"Не можна натішитися цьому"

Реакція фанатів на тур Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/

Раніше Джей Ло з'явилась в обіймах коханого і дуже відомого чоловіка.

Також зірка пікантно знялась для журналу без спідньої білизни, а донька чоловіка Лопес кардинально змінила імідж.