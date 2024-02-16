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Вперше за 5 років — Дженніфер Лопес анонсувала новий тур

16 лютого 2024 12:32
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Вперше за 5 років — Дженніфер Лопес анонсувала новий тур
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярна співачка Дженніфер Лопес анонсувала новий тур в Америці. Вона не організовувала таку кількість концертів вже 5 років.

Зірка повідомила про це в Instagram.

Джей Ло поїде в тур Північною Америкою

Американська співачка Дженніфер Лопес анонсувала свій новий тур "This is me…now tour". Вона виступить на концертах у північній Америці. Шоу розпочнеться 26 червня в Орландо. 

Заголом співачка планує відіграти 34 концерти протягом цього літа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Шанувальники Джей Ло шалено щасливі

Фанати співачки, які проживають у містах, де відбудуться концерти, дуже радіють, проте європейці засмучені. Вони запитують зірку, коли вона прилетить на інший континент.

"Коли Європа? О боже, прилетіть в Європу"

"Вау, я вже купую квитки!"

"Коли Бразилія?"

"Дженніфер! У мене немає грошей!"

"Не можна натішитися цьому"

Реакція фанатів на тур Джей Ло
Реакція фанатів на тур Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/

Раніше Джей Ло з'явилась в обіймах коханого і дуже відомого чоловіка. 

Також зірка пікантно знялась для журналу без спідньої білизни, а донька чоловіка Лопес кардинально змінила імідж.

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