Вперше за 5 років — Дженніфер Лопес анонсувала новий тур
Популярна співачка Дженніфер Лопес анонсувала новий тур в Америці. Вона не організовувала таку кількість концертів вже 5 років.
Зірка повідомила про це в Instagram.
Джей Ло поїде в тур Північною Америкою
Американська співачка Дженніфер Лопес анонсувала свій новий тур "This is me…now tour". Вона виступить на концертах у північній Америці. Шоу розпочнеться 26 червня в Орландо.
Заголом співачка планує відіграти 34 концерти протягом цього літа.
Шанувальники Джей Ло шалено щасливі
Фанати співачки, які проживають у містах, де відбудуться концерти, дуже радіють, проте європейці засмучені. Вони запитують зірку, коли вона прилетить на інший континент.
"Коли Європа? О боже, прилетіть в Європу"
"Вау, я вже купую квитки!"
"Коли Бразилія?"
"Дженніфер! У мене немає грошей!"
"Не можна натішитися цьому"
Раніше Джей Ло з'явилась в обіймах коханого і дуже відомого чоловіка.
Також зірка пікантно знялась для журналу без спідньої білизни, а донька чоловіка Лопес кардинально змінила імідж.
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