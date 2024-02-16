Wellboy презентовал первую дуэтную песню с другим артистом — видео

Музыканты, певцы Wellboy и Parfeniuk. Фото: менеджмент артистов

Певец Wellboy, который все же решил проблемы с продюсерами, презентовал первую дуэтную композицию. Новую песню Антон (настоящее имя артиста) записал с хитмейкером Parfeniuk. На композицию "Забий" парни отсняли и видео.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.

Дуэт Wellboy и Parfeniuk

Для обоих артистов, в репертуаре которых не один хит, эта работа стала первым дуэтом в их карьерах.

"Это первый мой опыт совместной работы, и круто, что начал этот путь именно с артистом Wellboy. Настолько гармоничной получилась и работа, и подготовка ко всем процессам. Тоха — это однозначно мой соулмейт (родственная душа. — Ред.) и мы поняли друг друга на каком-то ментальном уровне", — рассказал Parfeniuk.

Видеоклип — визуальная история о безответной любви, главных героях Антоне, Илье (настоящее имя Parfeniuk) и танцовщице.

"Забий" — песня, как глоток свежего воздуха. Рад, что удалось реализовать эту работу именно в таком виде, в каком вы ее увидите. Вайбово, лайтово, с привкусом весны, или даже лета. Мы с Parfeniuk передали абсолютную искренность, как и в жизни, вы точно это почувствуете", — поделился Wellboy.

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