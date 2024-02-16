Wellboy презентував першу дуетну пісню з іншим артистом — відео

Музиканти, співаки Wellboy та Parfeniuk. Фото: менеджмент артистів

Співак Wellboy, який все ж таки вирішив проблеми з продюсерами, презентував першу дуетну композицію. Нову пісню Антон (справжнє ім’я артиста) записав з хітмейкером Parfeniuk. На композицію "Забий" хлопці відзняли й відео.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів.

Дует Wellboy та Parfeniuk

Для обох артистів, в репертуарі яких не один хіт, ця робота виявилася першим дуетом в їхніх кар’єрах.

"Це перший мій досвід спільної роботи й круто, що почав цей шлях саме з артистом Wellboy. Настільки гармонійною вийшла і робота, і підготовка до всіх процесів. Тоха — це однозначно мій соулмейт (споріднена душа. — Ред.), і ми зрозуміли один одного на якомусь ментальному рівні", — розповів Parfeniuk.

Відеокліп — візуальна історія про нерозділене кохання, головних героїв Антона, Іллю (справжнє ім’я Parfeniuk) та танцівницю.

"Забий" — пісня, як ковток свіжого повітря. Радий, що вийшло реалізувати цю роботу саме у такому вигляді, в якому ви її побачите. Вайбово, лайтово, з присмаком весни, або навіть літа. Ми з Parfeniuk передали абсолютну щирість, як і в житті, ви точно відчуєте це", — поділився Wellboy.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британському музиканту Полу Маккартні повернули його гітару. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова у перуці та з вусами презентувала нову пісню.