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Зеленский появился в трейлере нового сериала от Netflix

22 февраля 2024 22:18
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Зеленский появился в трейлере нового сериала от Netflix
Президент Украины Владимир Зеленский в новом трейлере Netflix. Скриншот: YouTube/Netflix
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стриминговая платформа Netflix выпустила трейлер нового документального сериала "Переломный момент: бомба и холодная война". В нем появился и президент Украины Владимир Зеленский.

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале Netflix.

Владимир Зеленский на Netflix

Девятисерийный проект покажет историю Холодной войны, создание ядерной бомбы и вторжение в Украину. По словам режиссера Брайана Киппенбергера, почти каждый фрагмент войны в Украине является эхом холодной войны. Обложкой трейлера стал кадр интервью Зеленского.

"Они видят Украину частью империи, их наследием и они это забирают", — сказал президент Украины.

Также в трейлере показано много видео, снятых в Украине с 24 февраля 2022 года. Релиз документального сериала состоится 12 марта.

"Этот сериал, содержащий интервью с выдающимися политиками, журналистами и людьми, пережившими историю, является исследованием десятилетий конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом в обрамлении текущих событий, показывающих, что Холодная война продолжается, а мир остается на пороге ядерной войны", — говорится в описании под трейлером.

Напомним, ранее мы писали, что украинская актриса Елизавета Целик снялась в сериале от Netflix. Также мы рассказывали, что Netflix показал первые кадры фильма о скандальном брате короле Великобритании, принце Эндрю.

Владимир Зеленский
война
сериал
Netflix
политики
2 года войны

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