Зеленський з'явився в трейлері нового серіалу від Netflix
Стримінгова платформа Netflix випустила трейлер нового документального серіалу "Переломний момент: бомба і холодна війна". В ньому з'явився і Президент України Володимир Зеленський.
Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі Netflix.
Володимир Зеленський на Netflix
Дев’ятисерійний проєкт покаже історії Холодної війни, створення ядерної бомби та вторгнення в Україну. За словами режисера Браяна Кіппенбергера, майже кожен фрагмент війни в Україні є відлунням холодної війни. Обкладинкою трейлера став кадр інтервʼю Зеленського.
"Вони бачать Україну частиною імперії, їхньою спадщиною і вони це забирають", — сказав президент України.
Також у трейлеру показано чимало відео, знятих в Україні з 24 лютого 2022 року. Реліз документального серіалу відбудеться 12 березня.
"Цей серіал, що містить інтерв'ю з видатними політиками, журналістами та людьми, які пережили історію, є дослідженням десятиліть конфлікту між Сполученими Штатами та Радянським Союзом в обрамленні поточних подій, які показують, що Холодна війна триває, а світ залишається на порозі ядерної війни", — йдеться в описі під трейлером.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українська акторка Єлизавета Цілик знялась у серіалі від Netflix. Також ми розповідали, що Netflix показав перші кадри фільму про скандального брата короля Великої Британії, принца Ендрю.
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