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Зеленський з'явився в трейлері нового серіалу від Netflix

22 лютого 2024 22:18
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Зеленський з'явився в трейлері нового серіалу від Netflix
Президент України Володимир Зеленський в новому трейлері Netflix. Скриншот: YouTube/Netflix
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стримінгова платформа Netflix випустила трейлер нового документального серіалу "Переломний момент: бомба і холодна війна". В ньому з'явився і Президент України Володимир Зеленський.

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі Netflix.

Володимир Зеленський на Netflix 

Дев’ятисерійний проєкт покаже історії Холодної війни, створення ядерної бомби та вторгнення в Україну. За словами режисера Браяна Кіппенбергера, майже кожен фрагмент війни в Україні є відлунням холодної війни. Обкладинкою трейлера став кадр інтервʼю Зеленського.

"Вони бачать Україну частиною імперії, їхньою спадщиною і вони це забирають", — сказав президент України. 

Також у трейлеру показано чимало відео, знятих в Україні з 24 лютого 2022 року. Реліз документального серіалу відбудеться 12 березня.

"Цей серіал, що містить інтерв'ю з видатними політиками, журналістами та людьми, які пережили історію, є дослідженням десятиліть конфлікту між Сполученими Штатами та Радянським Союзом в обрамленні поточних подій, які показують, що Холодна війна триває, а світ залишається на порозі ядерної війни", — йдеться в описі під трейлером.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська акторка Єлизавета Цілик знялась у серіалі від Netflix. Також ми розповідали, що Netflix показав перші кадри фільму про скандального брата короля Великої Британії, принца Ендрю.

Володимир Зеленський
війна
серіал
Netflix
політики
2 роки війни

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