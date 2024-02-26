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Звезда фильма "Капитан Марвел" умер из-за редкого заболевания

26 февраля 2024 11:58
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Звезда фильма "Капитан Марвел" умер из-за редкого заболевания
Актер Кеннет Митчелл. Фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Звезда фильма "Капитан Марвел", актер Кеннет Митчелл 24 февраля 2024 года скончался из-за осложнений. У него было редкое заболевание.

Об этом сообщила семья Митчелла в Instagram.

Много лет боролся с болезнью

Актер Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильмах "Капитан Марвел" и "Звездный путь: Дискавери", скончался в возрасте 49 лет. Причиной смерти стали осложнения, связанные с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

 

"В течение пяти с половиной лет Кен боролся с ужасающими проблемами, связанными с АЛС. В своем стиле, он сумел подняться над каждой из них с изяществом и преданностью, чтобы жить полной и радостной жизнью в любой момент", — рассказала семь Митчелла в Instagram.

Митчелл сыграл отца Кэрол Денверс в супергеройском фильме "Капитан Марвел". Его также можно было увидеть в таких проектах, как "Звездный путь: Дискавери", "Чудо", "Иерихони", "Клуб жен космонавтов", "Говорящая с привидениями" и "Перепутаны при рождении".

 

В 2020 году Кеннету диагностировали боковой амиотрофический склероз, но он мужественно боролся с болезнью и продолжал сниматься в кино, учитывая, что передвигался на коляске.

 

Его талант и несокрушимый дух тронули сердца многих за его 24-летнюю карьеру.

В последние годы Митчелл жил на берегу океана вместе с женой и двумя детьми.

Напомним, ранее мы писали, что умерла звезда фильмов "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке". Также мы сообщали, что ушел из жизни известный комик, актер британского сериала "Офис".

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