Зірка фільму "Капітан Марвел" помер через рідкісне захворювання
Зірка фільму "Капітан Марвел", актор Кеннет Мітчелл 24 лютого 2024 року помер через ускладнення. Він мав рідкісне захворювання.
Про це повідомила сім'я Мітчелла в Instagram.
Багато років боровся з хворобою
Актор Кеннет Мітчелл, відомий за ролями у фільмах "Капітан Марвел" та "Зоряний шлях: Дискавері", помер у віці 49 років. Причиною смерті стали ускладнення, пов'язані з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).
"Протягом п'яти з половиною років Кен боровся з жахливими проблемами, пов'язаними з АЛС. У своєму стилі, він зумів піднятися над кожною з них з витонченістю та відданістю, щоб жити повним і радісним життям у кожну мить", — розповіла сім'я Мітчелла в Instagram.
Мітчелл зіграв батька Керол Денверс у супергеройському фільму "Капітан Марвел". Його також можна було побачити у таких проєктах, як "Зоряний шлях: Дискавері", "Диво", "Єрихоні", "Клуб дружин космонавтів", "Та, що говорить з привидами" та "Переплутані при народженні".
У 2020 році Кеннету діагностували бічний аміотрофічний склероз, але він мужньо боровся з хворобою та продовжував зніматися у кіно, враховуючи те, що пересувався на візку.
Його талант і незламний дух зворушили серця багатьох за його 24-річну кар'єру.
Останні роки Мітчелл жив на березі океану разом з дружиною і двома дітьми.
Нагадаємо, раніше ми писали, що померла зірка фільмів "За двома зайцями" і "Весілля в Малинівці". Також ми повідомляли, що пішов з життя відомий комік, актор британського серіалу "Офіс".
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