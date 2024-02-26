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Зірка фільму "Капітан Марвел" помер через рідкісне захворювання

26 лютого 2024 11:58
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Зірка фільму "Капітан Марвел" помер через рідкісне захворювання
Актор Кеннет Мітчелл. Фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Зірка фільму "Капітан Марвел", актор Кеннет Мітчелл 24 лютого 2024 року помер через ускладнення. Він мав рідкісне захворювання. 

Про це повідомила сім'я Мітчелла в Instagram.

Багато років боровся з хворобою

Актор Кеннет Мітчелл, відомий за ролями у фільмах "Капітан Марвел" та "Зоряний шлях: Дискавері", помер у віці 49 років. Причиною смерті стали ускладнення, пов'язані з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).

 

"Протягом п'яти з половиною років Кен боровся з жахливими проблемами, пов'язаними з АЛС. У своєму стилі, він зумів піднятися над кожною з них з витонченістю та відданістю, щоб жити повним і радісним життям у кожну мить", — розповіла сім'я Мітчелла в Instagram.

Мітчелл зіграв батька Керол Денверс у супергеройському фільму "Капітан Марвел". Його також можна було побачити у таких проєктах, як "Зоряний шлях: Дискавері", "Диво", "Єрихоні", "Клуб дружин космонавтів", "Та, що говорить з привидами" та "Переплутані при народженні".

 

У 2020 році Кеннету діагностували бічний аміотрофічний склероз, але він мужньо боровся з хворобою та продовжував зніматися у кіно, враховуючи те, що пересувався на візку.

 

Його талант і незламний дух зворушили серця багатьох за його 24-річну кар'єру.

Останні роки Мітчелл жив на березі океану разом з дружиною і двома дітьми. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла зірка фільмів "За двома зайцями" і "Весілля в Малинівці". Також ми повідомляли, що пішов з життя відомий комік, актор британського серіалу "Офіс". 

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Marvel
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