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Актор фільму "Сам удома" визнав себе винним у суді

22 лютого 2024 21:39
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Стас Кожушко
Редактор
Актор фільму "Сам удома" визнав себе винним у суді
Голлівудський актор Девін Ратрей. Фото: Film Vindaagal
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Стас Кожушко
Редактор

Голлівудський актор Девін Ратрей визнав себе винним у домашньому насильстві. Замість реального тюремного строку він отримав випробувальний термін.

Про це повідомляє видання TMZ.

Зірка фільму "Сам удома" визнав в суді свою провину

47-річний актор зіграв роль Базза, старшого брата героя Маколея Калкіна, у відомій кінофраншизі. Цього разу Девін з’явився в таблоїдах через гучну судову справу.

Актора заарештували вперше ще у грудні 2021 року за звинуваченням у побитті колишньої подруги. За словами дівчини, Ратрей штовхав її, бив та душив у стані алкогольного сп'яніння.

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Актор Девін Ратрей в фільмі "Сам удома". Фото: IMDb

Девін уклав угоду з правосуддям: він зізнався у двох епізодах насильства в обмін на умовний вирок. Йому призначили трирічний випробувальний термін. Упродовж цього часу він буде зобов'язаний брати участь у спеціальній програмі для ґвалтівників. 

Акторові наказано пройти обстеження на наркотики та алкоголь. Також Ратрей зобов'язаний покрити судові витрати постраждалої сторони. Зірці "Сам удома" заборонили вступати в якийсь контакт із жертвою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська телеведуча Венді Вільямс захворіла на лобно-скроневу деменцію та афазію. Також ми розповідали, що глянець Vanity Fair випустив digital-обкладинку з головними зірками Голлівуду.

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