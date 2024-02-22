Актер фильма "Один дома" признал себя виновным в суде

Голливудский актер Дэвин Ратрей. Фото: Film Vindaagal

Голливудский актер Дэвин Ратрей признал себя виновным в домашнем насилии. Вместо реального тюремного срока он получил испытательный срок.

Об этом сообщает издание TMZ.

Звезда фильма "Один дома" признал в суде свою вину

47-летний актер сыграл роль Базза, старшего брата героя Маколея Калкина, в известной кинофраншизе. На этот раз Девин появился в таблоидах из-за громкого судебного дела.

Актера арестовали впервые еще в декабре 2021 года по обвинению в избиении бывшей подруги. По словам девушки, Ратрей толкал ее, избивал и душил в состоянии алкогольного опьянения.

Актер Дэвин Ратрей в фильме "Один дома". Фото: IMDb

Девин заключил соглашение с правосудием: он признался в двух эпизодах насилия в обмен на условный приговор. Ему назначили трехлетний испытательный срок. За это время он будет обязан участвовать в специальной программе для насильников.

Актеру приказано пройти обследование на наркотики и алкоголь. Также Ратрей обязан возместить судебные издержки пострадавшей стороны. Звезде "Один дома" запретили вступать в какой-либо контакт с жертвой.

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