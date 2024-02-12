Найприбутковіша акторка Емма Стоун приголомшила глибиною декольте на врученні кінопремії

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

У Беверлі-Хіллз відбулася 76 церемонія вручення премії Гільдії режисерів США. Захід відвідали Емма Стоун, Єва Лонгорія, Роуз Бірн, Райан Гослінг, Метт Бомер, Кілліан Мерфі, Девід Духовни, Микола Костер-Вальдау та інші зірки кіноіндустрії, які виблискували на червоній доріжці.

Про це пише Harper Bazaar.

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Яскравим виходом відзначилась акторка Емма Стоун. Цього разу зірка вийшла на червону доріжку готелю "Беверлі Хілтон" у Беверлі-Хіллз у романтичному вбранні з колекції Givenchy весна-літо 2003 від кутюр. Сукня мала широке глибоке декольте, дві товсті бретельки та облягаючий ліф, який був виготовлений із щільних складно сплетених стрічок тканини. Доповнила образ сріблястими хромованими туфлями на підборах з квадратним носком і тонким ремінцем, діамантовими сережками та парою вишуканих каблучок.

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

Акторка Роуз Бірн. Фото: Reuters

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Актор Мет Боммер. Фото: Reuters

Актор Девід Духовни. Фото: Reuters

Режисерка Грета Гервік. Фото: Reuters

Режисер "Оппенгеймера" Крістофер Нолан та актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters

Премія Гільдії режисерів США вважається провісником успіху на "Оскарі". Найкращим режисером повнометражного фільму цього року було визнано Крістофера Нолана, який зняв картину "Опенгеймер" з Кілліаном Мерфі в головній ролі. Приз за найкращу режисуру драматичного серіалу отримав Пітер Хор, автор третього епізоду "Одних із нас" ("Довгий-довгий час"). У категорії комедійних шоу переміг Крістофер Сторер ("Ведмідь"). Найкращим режисером міні-серіалу стала Сара Адіна Сміт ("Уроки хімії").

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