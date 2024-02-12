Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Акторка Емма Стоун приголомшила глибиною декольте на врученні кінопремії arrow

Акторка Емма Стоун приголомшила глибиною декольте на врученні кінопремії

12 лютого 2024 10:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Найприбутковіша акторка Емма Стоун приголомшила глибиною декольте на врученні кінопремії
Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У Беверлі-Хіллз відбулася 76 церемонія вручення премії Гільдії режисерів США. Захід відвідали Емма Стоун, Єва Лонгорія, Роуз Бірн, Райан Гослінг, Метт Бомер, Кілліан Мерфі, Девід Духовни, Микола Костер-Вальдау та інші зірки кіноіндустрії, які виблискували на червоній доріжці.

Про це пише Harper Bazaar.

Читайте також:

Емма Стоун вигуляла сукню 2003 року

Яскравим виходом відзначилась акторка Емма Стоун. Цього разу зірка вийшла на червону доріжку готелю "Беверлі Хілтон" у Беверлі-Хіллз у романтичному вбранні з колекції Givenchy весна-літо 2003 від кутюр. Сукня мала широке глибоке декольте, дві товсті бретельки та облягаючий ліф, який був виготовлений із щільних складно сплетених стрічок тканини. Доповнила образ сріблястими хромованими туфлями на підборах з квадратним носком і тонким ремінцем, діамантовими сережками та парою вишуканих каблучок.

 

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters
Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

 

Акторка Роуз Бірн. Фото: Reuters
Акторка Роуз Бірн. Фото: Reuters

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters
Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

 

Актор Мет Боммер. Фото: Reuters
Актор Мет Боммер. Фото: Reuters

 

Актор Девід Духовни. Фото: Reuters
Актор Девід Духовни. Фото: Reuters

 

Режисерка Грета Гервік. Фото: Reuters
Режисерка Грета Гервік. Фото: Reuters

 

Режисер "Оппенгеймера" Крістофер Глан та актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters
Режисер "Оппенгеймера" Крістофер Нолан та актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters

Премія Гільдії режисерів США вважається провісником успіху на "Оскарі". Найкращим режисером повнометражного фільму цього року було визнано Крістофера Нолана, який зняв картину "Опенгеймер" з Кілліаном Мерфі в головній ролі. Приз за найкращу режисуру драматичного серіалу отримав Пітер Хор, автор третього епізоду "Одних із нас" ("Довгий-довгий час"). У категорії комедійних шоу переміг Крістофер Сторер ("Ведмідь"). Найкращим режисером міні-серіалу стала Сара Адіна Сміт ("Уроки хімії").

Нагадаємо, Пенелопа Крус вразила стильним образом на іспанській кінопремії.

Раніше Майлі Сайрус приголомшила вбранням на Grammy.

кіно
Емма Стоун
закордонні зірки
Єва Лонгорія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі