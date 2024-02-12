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Актриса Эмма Стоун ошеломила глубиной декольте на вручении кинопремии

12 февраля 2024 10:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Самая прибыльная актриса Эмма Стоун ошеломила глубиной декольте на вручении кинопремии.
Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В Беверли-Хиллз состоялась 76-ая церемония вручения премии Гильдии режиссеров США. Мероприятие посетили Эмма Стоун, Ева Лонгория, Роуз Бирн, Райан Гослинг, Мэтт Бомер, Киллиан Мерфи, Дэвид Духовны, Николай Костер-Вальдау и другие сверкавшие на красной дорожке звезды киноиндустрии.

Об этом пишет Harper Bazaar.

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Эмма Стоун выгуляла платье 2003 года

Ярким выходом отличилась актриса Эмма Стоун. В этот раз звезда вышла на красную дорожку отеля "Беверли Хилтон" в Беверли-Хиллз в романтическом наряде из коллекции Givenchy весна-лето 2003 года от кутюр. Платье имело широкое глубокое декольте, две толстые бретельки и облегающий лиф, изготовленный из плотных сложно сплетенных лент ткани. Дополнила образ серебристыми хромированными туфлями на каблуке с квадратным носком и тонким ремешком, бриллиантовыми серьгами и парой изысканных колец.

 

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters
Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

 

Актриса Роуз Бирн. Фото: Reuters
Актриса Роуз Бирн. Фото: Reuters

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters
Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

 

Актер Мэтт Боммер. Фото: Reuters
Актер Мэтт Боммер. Фото: Reuters

 

Актер Дэвид Духовны. Фото: Reuters
Актер Дэвид Духовны. Фото: Reuters

 

Режиссер Грета Хервик. Фото: Reuters
Режиссер Грета Хервик. Фото: Reuters

 

Режиссер "Оппенгеймера" Кристофер Нолан и актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters
Режиссер "Оппенгеймера" Кристофер Нолан и актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters

Премия Гильдии режиссеров США считается предвестником успеха на "Оскаре". Лучшим режиссером полнометражного фильма в этом году был признан Кристофер Нолан, снявший картину "Оппенгеймер" с Киллианом Мерфи в главной роли. Приз за лучшую режиссуру драматического сериала получил Питер Хор, автор третьего эпизода "Одних из нас" ("Долгое-долгое время"). В категории комедийных шоу победил Кристофер Сторер ("Медведь"). Лучшим режиссером мини-сериала стала Сара Адина Смит ("Уроки химии").

Напомним, Пенелопа Крус поразила стильным образом на испанской кинопремии.

Ранее Майли Сайрус ошеломила нарядами на Grammy.

кино
Эмма Стоун
зарубежные звезды
Ева Лонгория

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